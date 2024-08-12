До РФ попри санкції продовжує надходити готівкова Фото: Purchase Licensing Rights

Попри санкції, в Росію було відправлено близько 2,3 мільярда доларів і євро з тих пір, як США і Європейський Союз заборонили експорт своїх банкнот в березні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на митні дані

Видання вказує, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Митні дані, отримані від комерційного постачальника, показують, що готівка ввозилася в Росію з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією. Країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана в документах.

Керівник інвестиційного відділу Astra Asset Management в Росії, Дмитрій Полевой каже, що багато росіян все ще хочуть мати готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також для невеликого імпорту і внутрішніх заощаджень. Він додає, що для «приватних осіб долар все ще залишається надійною валютою».

За даними з митних документів, сплеск імпорту готівки припав на період перед повномасштабним вторгненням. У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року в Росію було ввезено банкнот доларів і євро на суму 18,9 мільярдів доларів, тоді як за попередні чотири місяці — лише 17 мільйонів доларів. Вказується, що сплеск поставок свідчить про те, що деякі росіяни хотіли убезпечити себе від можливих санкцій.

Після вторгнення в Україну Російський центральний банк обмежив зняття готівкової іноземної валюти фізичними особами, намагаючись підтримати рубль. Згідно з даними, з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 мільйонів доларів у доларових та євро банкнотах. Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.