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Учора, 31 травня, у порту Констанца затримали українця під час спроби дати митникам хабар у розмірі 20 тисяч доларів за дозвіл ввезти в країну контейнер з підробками брендового взуття.

Про це інформує Національне антикорупційне управління Румунії.

За даними слідства, протягом травня українець нібито кілька разів пообіцяв румунському митнику 90 тисяч доларів, щоб він посприяв ввезенню в Румунію чотирьох контейнерів з «відомими брендами взуття».

«Обвинувачений пообіцяв перерахувати за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів США за контейнер, а за четвертий – 30 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні антикорупційного органу Румунії.

Чоловіка затримали 31 травня на одну добу під час спроби передати перші 20 тисяч доларів. Сьогодні, 1 червня, його доставлять до суду Констанци, де прокуратура клопотатиме про арешт на 30 днів.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали іноземця, який намагався дати 20 тисяч гривень хабара поліцейському. За це він хотів, щоб той не складав на нього адмінпротокол за керування автівкою напідпитку.