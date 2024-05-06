Жолт Семьєн. Фото з відкритих джерел.

Віце-прем'єр Угорщини Жолт Семьєн заявив, що країна не буде відправляти в Україну громадян призовного віку.

Про це повідомляє місцеве видання ATV.

Жолт Семьєн назвав українських біженців вільними людьми, які вправі самостійно вирішувати в якій країні знаходитись. Він додав, що кожен з біженців знаходиться у безпеці та отримує необхідну допомогу.

«Ми не будемо розслідувати, чи вважають українці людину призовником, чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть», — заявив Жолт Семьєн.

Раніше повідомлялося, що українські консульства за кордоном тимчасово не прийматимуть документи від громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Як наголосив Дмитро Кулеба, в умовах повномасштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Українське консульство у Польщі з 23 квітня тимчасово призупинило консульські дії.

Також Українське консульство в Лондоні призупинило прийом нових заяв на вчинення консульських дій від військовозобов’язаних чоловіків.

У квітні в Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, однак конкретні сценарії ще не розглядали.