Денис Шмигаль. Фото з відкритих дежрел

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить зекономити 11,4 мільярди доларів на обслуговуванні боргу протягом трьох наступних років. А до 2033 економія складе 22,75 мільярдів доларів.

«Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярдів доларів США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 мільярдів доларів — до 2033 року», — пояснив він.

Обережні кошти планують використати на оборону, соціальний захист та відновлення.

Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 2024 року загальний борг України перед Міжнародним валютним фондом зріс до 13,85 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року закінчується пільговий період, протягом якого Україна не сплачувала зовнішні борги. До цього протягом двох років кредитори погодилися призупинити ці виплати.