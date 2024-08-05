Допомога США Україні, фото: ОП

Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами міністра, 3,9 мільярда доларів – це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

Денис Шмигаль пояснив, що гроші направлять на виплати зарплат вчителів, медиків і рятувальників, а також соціальні допомоги.

«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії», — написав він.

Нагадаємо, як у квітні Джо Байден підписав закон про допомогу Україні. Пізніше стало відомо, що США виділять додаткові $2 млрд допомоги для України.

Також нагадаємо як у мерії Миколаєва пояснили, чому переселенці можуть втратити виплати від держави.