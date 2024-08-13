Прапори України та ЄС, Фото: gettyimages

Україна отримала 4,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, що підтримує соціальні та гуманітарні програми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Він також нагадав, що військові видатки Україна продовжує фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Як уточнили у Міністерстві фінансів, новий транш складається з пільгового фінансування — 2,7 мільярда євро, а також гранту — 1,5 мільярда євро.

Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Із початку повномасштабного вторгнення ця сума сягає 38 мільярдів євро, що є найбільшою фінансовою допомогою серед донорів.

«Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги», — зазначив Денис Шмигаль.

Слід зазначити, що Ukraine Facility — це програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Нагадаємо, що у травні Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро.