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«Енергоатом» та консорціум міжнародних банків уклали кредитну угоду на суму 181 мільйон фунтів стерлінгів. Кошти будуть використані для фінансування постачання ядерних матеріалів — збагаченого та природного гексафториду урану.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Вказується, що кредитну угоду уклали з консорціум міжнародних банків до складу якого входять Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC.

Кредит надається на 5 років під гарантію уряду Великої Британії.

«Кредит буде довгостроковим — на 5 років. Гарантію надає уряд Великої Британії через експортно-кредитне агентство UK Export Finance (UKEF). Фінансування забезпечує НАЕК без державних гарантій з боку України», — йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» нагадали, що раніше керівник підприємства Петро Котін та головний виконавчий директор Urenco Борис Шухт підписали контракт щодо постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС. Так, британська компанія постачатиме НАЕК збагачений уран до 2035 року, з можливістю пролонгації контракту до 2043 року. Тож мета кредиту — забезпечити виконання договору між Енергоатомом та Urenco з питань закупівлі ядерного палива.

Крім того, між Енергоатомом та Urenco діють два контракти до 2025 року, відповідно до яких Компанія постачає британцям ядерні матеріали.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом», до якої увійшли фахівці галузі енергетики світового рівня.