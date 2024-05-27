Зруйнована внаслідок російського удару багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Сьогодні Україні потрібно близько 500 мільярдів доларів США для відновлення всіх сфер, що зазнали збитків в наслідок російської агресії.

Про це розповів голова парламентської фракції «Слуга народу» та голова наглядової ради UkraineInvest Давид Арахамія на конференції з інвестицій в Україну, що проходить в Таллінні, пишуть «НикВести».

На першому місці серед сфер, що зазнали збитків під час повномасштабної війни — житло. На відбудову пошкодженого або зруйнованого житлового сектору Україні потрібно 80,3 мільярда доларів, що складає 16,5% від загальної суми, яка необхідна для відновлення країни.

Друге міс це посідає сфера транспорту. Для відшкодування збитків, завданих Росією транспортній інфраструктурі, Україні необхідно 73,3 мільярда доларів, тобто 15,1% від загальної суми. Після транспорту найбільших втрат зазнала сфера промисловості та торгівлі. На її відновлення сьогодні необхідно близько 67,5 мільярдів доларів.

Також одними з найбільш пошкоджених через російську агресію сфер, які потребують вкладень є:

сільське господарство — 56,1 мільярдів доларів

Енергетичний сектор — 47,1 мільярдів доларів

Соціальний захист і життєзабезпечення — 44,5 мільярдів доларів

Скриншот з презентації Давида Арахамії на конференції з інвестицій в Таллінні

Давид Арахамія звернувся до міжнародних інвесторів з закликом інвестувати кошти в розвиток та відновлення України. Він запевняє, що ситуація, яка склалася дає безліч можливостей для вкладників.

— Світовий банк оцінює, що ми вже маємо 500 мільярдів доларів збитків. З іншого боку, це добре для інвесторів. І це надає безліч різноманітних можливостей, тож ви можете отримати велику віддачу від своїх інвестицій, — сказав політик.

Нагадаємо, що станом на березень 2024 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаївської області за час війни, сягнула 5,6 мільярдів доларів. Найбільших збитків зазнала Донеччина — їх оцінюють у 38,7 мільярдів доларів. Друге місце посіла Харківщина — там збитки сягають 27,8 мільярдів доларів.

Також зазначимо, що на кінець 2023 року Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярда доларів. Завдані РФ пошкодження у 2023-му зросли на 40% у порівнянні з 2022 роком.

Разом з тим, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація завдала українському довкіллю шкоди на 2,2 трильйона гривень.