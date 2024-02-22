Пошкоджена сільгосптехніка на Миколаївщині. Фото: AFPTV/Радіо Свобода

Український аграрний сектор зазнав понад 80 мільярдів доларів прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать розрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, проведені спільно зі Світовим банком.

Зокрема, загальна вартість знищених активів становить 10,3 мільярдів доларів, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить 5,8 мільярдів доларів або 56,7% від усіх збитків. Загалом внаслідок вторгнення частково або повністю пошкоджено близько 181 тисячі одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування.

При цьому завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої продукції оцінюють у 1,9 мільярда доларів, збитки через пошкодження зерносховищ — 1,8 мільярда, збитки, завдані багаторічним насадженням — 398 мільйонів доларів, тваринництву — 254 мільйони доларів, аквакультурі та рибальству — 35 мільйонів доларів.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільськогосподарської продукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом, до 69,8 мільярдів доларів.

Загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становлять 35,1 мільярдів доларів, додаткові через зниження виробництва тваринницької продукції — 5,6 мільярдів доларів, втрати, спричинені зниженням внутрішніх цін, оцінюються в 24,1 мільярди, а втрати через підвищення собівартості виробництва — 4,4 мільярди.

Враховуючи масштаби збитків та втрат, яких зазнали сільгоспвиробники в Україні, загальні потреби у реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років становлять 56 мільярдів доларів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація завдала українському довкіллю шкоди на 2,2 трильйони гривень.

Також За майже два повних роки повномасштабної війни Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярди доларів