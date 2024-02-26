Уряд готує державну програму кешбеку під назвою «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати відшкодування частини вартості товарів і послуг, виготовлених в Україні

Про це, як пише «Інтерфакс-Україна» повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні» у Києві.

«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення коштів на спеціальну картку», — сказав глава держави.

Він підкреслив, що віддав відповідне завдання уряду і наразі програма активно розробляється. Президент додав, що важливо зробити все можливе для того, щоб програма кешбеку запрацювала вже у цьому році.

За словами Володимира Зеленського, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні».

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», — підкреслив президент.

Він також зазначив, що уряд продовжує працювати над іншими державними програмами, які сприятимуть розвитку вітчизняного виробника. Серед них — державні гранти, кредитування, заохочення виробництва, збільшення попиту за допомогою українського кешбеку і підтримка на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 уряд виділить з держбюджету понад 40 мільярдів гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям.