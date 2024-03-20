Україна ЄС. Фото з відкритих джерел

Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування обсягом 4,5 мільярдів євро відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що залучені кошти допоможуть профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. У рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть 5 реформ у наступних сферах: управління державними фінансами, боротьба з корупцією, та розвиток бізнес-середовища тощо.

Наступний транш обсягом 1,5 мільярдів євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання таких реформ, та позитивної оцінки Європейської комісії, повідомили в Мінфіні.

Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 мільярдів євро, інвестиційний фонд — 6,97 мільярдів євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility — чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.