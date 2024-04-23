Момент підписання Меморандуму, фото: me.gov.ua

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України, а також 380 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Так, 40 мільйонів євро буде направлено на підтримку представників приватного сектору, які беруть участь у відновленні України. Ще 380 млн євро буде виділено на підтримку критичної інфраструктури, яка використовує відновлювану енергетику.

«Ми не повинні дозволити атакам путіна завадити інвестиціям у відновлення України. Наша співпраця на сьогодні вже плідна, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям», — сказав міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.

Меморандум також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох держав та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Данії за допомогу Україні та окремо Миколаївщини.

«Ми обговорили, зокрема, патронат Данії над нашою Миколаївською областю, спільні проєкти, які вже почали реалізовувати і які ще заплановані. Говорили й про спільну роботу для відновлення нашої енергетики, зруйнованої російськими ударами. Плідний візит, дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро. Дякую всім, хто з Україною та в Україні!», — сказав Володимир Зеленський.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.