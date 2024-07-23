Російський бойовий літак Су-25, фото: росЗМІ

Сьогодні, 23 липня, українські військові збили російський бойовий літак Су-25 над Донецькою областю.

Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, що літак збили на Покровському напрямку, там літак у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції українських підрозділів.

По штурмовику поцілили зенітники зі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Це вже другий знищений бійцями бригади Су-25 цього місяця.

Нагадаємо, як у жовтні силі оборони збили ворожий Су-25, тоді це був п'ятий борт за 10 днів.