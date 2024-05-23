«Укрспирт» опинився на межі банкрутства. Фото: agropolit.com

Найбільший виробник спирту та державний монополіст держпідприємство «Укрспирт» з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

Про це йдеться у висновках Держаудитслужби України за результатами фінансового аудиту діяльності «Укрспирту».

Зазначається, що у 2020 році розпочалася демонополізація і реформування спиртової галузі. За прогнозами, до державного бюджету мало б надійти близько 5 мільярдів гривень.

Приватизація виробництв та місць зберігання спирту ДП «Укрспирт» мала бути завершена ще у 2021 році.

Натомість станом на квітень 2024 року залишилися неприватизованими вісім підприємств, що входять до «Укрспирту», унаслідок чого держпідприємство не отримало 95,7 мільйонів гривень запланованих надходжень від приватизації, зазначили аудитори.

Крім того, підприємство понесло понад 70 мільйонів додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втрати активів на 5,2 мільйонів гривень.

Це стало причиною непогашення ДП «Укрспирт» до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

«Також унаслідок неефективних управлінських рішень колишнього керівництва ДП «Укрспирт» щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету України підприємство зазнало непродуктивних витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Загальна сума виявлених недоліків та порушень під час використання майна і коштів підприємств становить понад 330 мільйона гривень.

Окремо аудитори звернули увагу, що невиконання ДП «Укрспирт» своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами (через нестачу обігових коштів) призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 мільйона та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, — на суму 8,4 мільйонів гривень.

Нагадаємо, влітку 2020 року Фонд державного майна повідомив, що розпочинає процес приватизації 41 об'єкта держпідприємства «Укрспирт».