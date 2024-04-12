«Укрзалізниця» розпочне будівництво євроколії Чоп-Ужгород. Фото: RAIL.insider

Компанія «Укрзалізниця» у травні розпочне основну стадію будівництва 22 кілометрів залізничної колії європейського стандарту на ділянці Чоп-Ужгород.

Про це повідомила пресслужба компанії.

— Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва. Проєктна документація та ТЕО були розроблені за кошти державного бюджету в 2021-2022 роках. Проєкт буде реалізовано за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF), — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Проєкт передбачає будівництво 22 кілометрів залізничної колії європейського стандарту, реконструкцію штучних споруд, об’єктів та мереж інженерного забезпечення, оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути євроколією з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

Крім того, на наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп — Ужгород.

За словами Євгена Лященка, Укрзалізниця подала заявку для участі в новому конкурсі проєктів CEF на отримання грантового співфінансування.

Також планується проведення техніко-економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова, що стане важливим кроком для приєднання Львова до двох TEN-T — Рейн-Дунайського та Середземноморського.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила онлайн-продаж квитків на поїздки до Австрії, які можна купити в застосунку через «Дію. Підпис», а також у міжнародних квиткових касах вокзалів.