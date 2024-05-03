Уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйона доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про гімназію №61, гімназію №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова, пишуть «НикВести».
З початку 2024 року Миколаївська область стала бенефіціаром пʼяти проєктів міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані у секретаріаті Кабінету міністрів.
— Один з цих проєктів — це відновлення громад та соціальної інфраструктури, підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаїв. Цей проєкт також фінансується урядом Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії. І загальний бюджет проєкту становить близько 119 мільйонів датських крон (17,2 мільйона доларів – прим.). В рамках цього проєкту будуть відбудовані заклади освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Буде відновлено кілька будівель в Миколаївській області, зокрема, мабуть, такі які найчастіше на слуху – це Миколаївська гімназія №61, Миколаївська гімназія №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова, — повідомила вона.
Також в рамках проєкту буде надано підтримку відновленню інших закладів освіти області, які були частково пошкоджені або зруйновані.
Нагадаємо, що у 2023 році Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен повідомив, що країна допоможе відновити пошкоджені будівлі національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).
Як відомо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.
Демонтаж конструкцій зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.
Раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.
Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.
На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.
Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.
Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.
Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.
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Уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйона доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про гімназію №61, гімназію №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова, пишуть «НикВести».
З початку 2024 року Миколаївська область стала бенефіціаром пʼяти проєктів міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані у секретаріаті Кабінету міністрів.
— Один з цих проєктів — це відновлення громад та соціальної інфраструктури, підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаїв. Цей проєкт також фінансується урядом Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії. І загальний бюджет проєкту становить близько 119 мільйонів датських крон (17,2 мільйона доларів – прим.). В рамках цього проєкту будуть відбудовані заклади освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Буде відновлено кілька будівель в Миколаївській області, зокрема, мабуть, такі які найчастіше на слуху – це Миколаївська гімназія №61, Миколаївська гімназія №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова, — повідомила вона.
Також в рамках проєкту буде надано підтримку відновленню інших закладів освіти області, які були частково пошкоджені або зруйновані.
Нагадаємо, що у 2023 році Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен повідомив, що країна допоможе відновити пошкоджені будівлі національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).
Як відомо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.
Демонтаж конструкцій зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.
Раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.
Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.
На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.
Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.
Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.
Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.