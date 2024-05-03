Зруйнований корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Архівне фото «НикВести»

Уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйона доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про гімназію №61, гімназію №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Анастасія Тодорова, пишуть «НикВести».

З початку 2024 року Миколаївська область стала бенефіціаром пʼяти проєктів міжнародної технічної допомоги, які зареєстровані у секретаріаті Кабінету міністрів.

— Один з цих проєктів — це відновлення громад та соціальної інфраструктури, підхід на основі комплексної реабілітації мікрорайонів у місті Миколаїв. Цей проєкт також фінансується урядом Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії. І загальний бюджет проєкту становить близько 119 мільйонів датських крон (17,2 мільйона доларів – прим.). В рамках цього проєкту будуть відбудовані заклади освіти області, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. Буде відновлено кілька будівель в Миколаївській області, зокрема, мабуть, такі які найчастіше на слуху – це Миколаївська гімназія №61, Миколаївська гімназія №27 і Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова, — повідомила вона.

Також в рамках проєкту буде надано підтримку відновленню інших закладів освіти області, які були частково пошкоджені або зруйновані.

Нагадаємо, що у 2023 році Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен повідомив, що країна допоможе відновити пошкоджені будівлі національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

Як відомо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.