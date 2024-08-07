Уряд дозволив іноземним компаніям будувати в Україні великі об'єкти, фото: dictio

Кабінет міністрів України вирішив надавати іноземним компаніям дозволи на будівельну діяльність.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №314, якими відкрив можливість представництвам іноземних компаній та організацій в Україні займатися будівництвом великих об'єктів.

Зазначається, що право на будівельну діяльність іноземним компаніям надаватиметься без необхідності отримання ліцензії на будівництво об'єктів. Відповідна норма діятиме під час воєнного стану.

Зокрема йдеться про будівництво об'єктів, що належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків. Об'єкти із середніми (СС2) класами наслідків — це житлові будинки, висотою від п'яти поверхів. Об'єкти зі значними (СС3) класами наслідків — це багатоквартирні житлові будинки понад 100 метрів заввишки, великі громадські будівлі, промислові об'єкти, будівлі університетів, коледжів, шкіл, дошкільних закладів, ТРЦ, лікарень тощо.

У міністерстві пояснюють, що рішення Кабміну дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні та дозволить представництвам польських компаній в проводити роботи щодо облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

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