Уряд готує підвищення акцизів на тютюн, алкоголь та паливо, фото з відкритих джерел

Уряд готує підвищення акцизів на тютюн, алкоголь та паливо.

Про це сказала народна депутатка від «Слуги народу», членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі каналу КИЇВ24.

«Я знаю, що текст готується. Що в ньому буде приблизно орієнтуюся, але фінального рішення немає», – сказала Ольга Василевська-Смаглюк.

Крім того, депутка додала, що уряду до кінця року на фінансування армії потрібно знайти близько 300 мільярдів гривень.

«Це на зарплати військовим та на виконання контрактів з оснащення. Уряд розглядає декілька варіантів того, де взяти ці гроші. Перший пріорітет – це підняття акцизів на тютюн, алкоголь та паливо», – зазначила вона.

Нагадаємо, 10 травня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України про наближення законодавства країни до законодавства ЄС в частині ставок акцизного податку.

Зазначимо, у першому кварталі 2024 року платники Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 6,4 мільйона гривень плати за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну і пального.

У січні – березні 2024 року платникам регіону видано 1690 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

1592 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

67 ліцензій на право зберігання пального;

21 ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним;

8 ліцензій на право оптової торгівлі пальним;

2 ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Поряд з цим, у Миколаївській області анульовано 357 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року мешканці Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 812,8 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.