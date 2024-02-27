Пожежа на одному з НПЗ в Росії. Фото: AFP

Уряд Росії заборонить експорт бензину до інших країн з 1 березня. Обмеження буде запроваджено після серії атак української армії на нафтопереробні заводи та аварій, наслідки яких не можуть бути швидко подолані через західні санкції.

Про це пише російська редакція «Радіо Свобода».

Заборона діятиме півроку, повідомив агентству представник віце-прем’єра Росії Олександра Новака.

Крім того, НПЗ, як очікується, зобов’яжуть продавати 16 відсотків дизельного палива на біржі. Нині вони мають продавати 12,5 відсотка.

У січні-лютому чотири нафтопереробні заводи в Росії, у тому числі у Волгограді, Краснодарському краї, Туапсі та Усть-Лузі, були пошкоджені внаслідок атак безпілотників. Величезна поломка сталася на Нижегородському НПЗ. Виробництво бензину у Росії було скорочено майже на 2%.

На цьому фоні біржові ціни на бензин АІ-92 та АІ-95, а також на літнє дизельне паливо з початку року зросли на 8–23%.

Заборона на експорт палива вже вводилася урядом РФ восени. Тоді галузеві експерти зазначали, що уряд не має можливості довго підтримувати таку заборону. Паливо нема де зберігати, а затоварення призвело б до скорочення виробництва нафти.

Нагадаємо, за атакою на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ стоїть Служба безпеки України. Підприємство забезпечувало паливом російські війська.

Атака на завод сталася в ніч проти 29 жовтня 2023 року. Очевидці повідомляли, що перед початком пожежі чули звук, «схожий на газонокосарку», а потім вибух.

Також вранці 19 січня у Брянській області РФ загорілася нафтобаза. Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника.

У ніч на 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Невский мазут» у російському Санкт-Петербурзі.

А у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.