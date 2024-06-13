Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел.

Для відновлення постраждалої енергосистеми на Харківщині Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«Для Уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість та підготовка до зими. Особливу увагу приділяємо Харківській області та Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 мільярди гривень. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 мільярди гривень», — написав він.

Шмигаль уточнив, що це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.

«Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло. На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи. Перший — це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу. Другий — це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання», — додав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.