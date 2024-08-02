Президент США Джо Байден та віце-президент Камала Харріс зустріли трьох американців, яких Росія відпустила внаслідок обміну ув'язненими.
Про це повідомляє CBS News.
Літак із репортером Еваном Гершковичем, ветераном морської піхоти Полом Уіланом та російсько-американською журналісткою Алсу Курмашовою приземлився на авіабазі Ендрюс у Меріленді. Це сталося після того, як їх звільнили в рамках обміну, в якому також брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія.
Володимира Кара-Мурза, володаря грін-карти США та критика російської влади, також звільнили, але, за словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, він вирішив поїхати до Німеччини.
Першим із літака вийшов Пол Вілан, за ним Еван Гершкович, а потім Алсу Курмашова. Вони теплі привітання з президентом і віце-президентом, перш ніж їхні сім'ї та друзі зустріли їх. Також разом із членами сімей зібралося близько десятка співробітників Wall Street Journal, щоб зустріти свого колегу вдома.
«Це неймовірний день, я бачу це в сім'ях, в їхніх очах і в їх сльозах», – сказала Каміла Харіс.
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Президент США Джо Байден та віце-президент Камала Харріс зустріли трьох американців, яких Росія відпустила внаслідок обміну ув'язненими.
Про це повідомляє CBS News.
Літак із репортером Еваном Гершковичем, ветераном морської піхоти Полом Уіланом та російсько-американською журналісткою Алсу Курмашовою приземлився на авіабазі Ендрюс у Меріленді. Це сталося після того, як їх звільнили в рамках обміну, в якому також брали участь Німеччина, Словенія, Польща та Норвегія.
Володимира Кара-Мурза, володаря грін-карти США та критика російської влади, також звільнили, але, за словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, він вирішив поїхати до Німеччини.
Першим із літака вийшов Пол Вілан, за ним Еван Гершкович, а потім Алсу Курмашова. Вони теплі привітання з президентом і віце-президентом, перш ніж їхні сім'ї та друзі зустріли їх. Також разом із членами сімей зібралося близько десятка співробітників Wall Street Journal, щоб зустріти свого колегу вдома.
«Це неймовірний день, я бачу це в сім'ях, в їхніх очах і в їх сльозах», – сказала Каміла Харіс.
Нагадаємо, як з російського плена додому повернувся миколаївський морпіх, який боронив Маріуполь.