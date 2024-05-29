У селищі Арбузинка Миколаївської області планують збудувати нове протирадіаційне укриття на території ліцею №2.

Відповідний тендер оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Проект оцінюють у 39 мільйонів 337 тисяч 494 гривень. Замовник будівництва — відділ освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на платформі Dream.Проекти, укриття буде розраховане на 600 учасників учбового процесу. Завершити будівництво підрядник повинен до кінця 2024 року.

Окрім загально-будівельних робіт підрядник повинен облаштувати в укритті систему водопроводу, каналізації, вентиляції та провести електрику. Також переможець тендеру має виконати роботи з благоустрою, зокрема посіяти газони та провести озеленення прилеглої території.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».