На перетині проспекту у центрі Миколаєва роблять з'їзди для велосипедистів, 13 серпня 2024 рік, фото «НикВести»

Необхідність заміни бордюрів на з'їзди вздовж велосипедної доріжки на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної помітили лише після нанесення розмітки.

Після цього проблему вирішили «якнайшвидше ліквідувати» й зробити з'їзди для безперешкодного руху велотранспорту через проспект, розповів у коментарі «НикВести» заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.

— Нам запропонували таку схему (руху велосипедів, – прим.), щоб це було паралельно пішохідним переходам. Для того, щоб так було, потрібні відповідні заниження, яких там не було. Вже коли нанесли розмітку ми побачили, що це проблема і її треба якнайшвидше ліквідувати. Тому ми вирішили зробити це, — сказав Віталій Луков.

Велорух у Миколаєві

Ще у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міської ради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше там заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Минулого року велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги». Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Водночас відомо, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.

У місті також планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 кілометра. А у липні 2024 року працівники розпочали наносити розмітку для велодоріжок та встановлювати делініатори для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.