Рахунок за комуналку. Фото з відкритих джерл.

Міністр енергетики Герман Галущенко спростував поширювану в мережі інформацію про нібито майбутнє підвищення цін на електроенергію до 8 гривень за кВт.

Про це міністр сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Це неправда. Будь-яке рішення про тариф приймається рішенням уряду, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було прийнято на рік. Коли вона буде підвищена? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад», — сказав Герман Галущенко.

За словами міністра, енергетика наразі є «другою ціллю» для ворога після українских військових.

«Краще б ці блогери допомогли щось відновити, взяли б у руки якусь лопату і зробили б якусь корисну роботу. Якщо вони не йдуть воювати у армію і не допомагають безпосередньо ЗСУ», — зазначив Герман Галущенко.

Відповідаючи на питання щодо того, що уряд підвищив тарифи для населення більш ніж на 60% і щодо даних від експертів про те, що 85% цих коштів іде Енергоатому, решта — Укргідроенерго, Галущенко розповів, що насправді це спроба маніпулювання.

«Ми маємо досвід підвищення минулого року, і теж такі маніпулювання відбувалися. Подивіться на прізвища експертів, на їхні прогнози минулого року - і побачите, що вони жодним чином не справдилися. Насправді підняття тарифів зменшує послугу для цих компаній», — пояснив міністр.

Нагадаємо, що через дефіцит в енергосистемі України через російські обстріли та недостатність імпорту електроенергії компанія «Укренерго» була вимушена збільшити обсяг обмежень для промисловості та бізнесу.