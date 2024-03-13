В Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування. Фото: AUTO.RIA

В Україні зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок через договори дарування.

Про це пише NGL.media із посиланням на дані Міністерство внутрішніх справ України.

Журналісти проаналізували щомісячні дані про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС, та виявили, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла.

Так, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 рази.

«Якщо зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот, то з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні — перевищила 1000, у лютому — сягнула майже 1300 договорів», — йдеться у повідомленні.

За гіпотезою видання, українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через певні законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами.

«Більшість таких ініціатив існують лише у формі чуток, що активно ширяться соцмережами. Проте є і кілька реальних законопроєктів, що передбачають певні обмеження для тих, хто уникає військового обліку», — повідомляє NGL.media.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.