На Prozorro продажі виставили 0,1 біткойна, вперше в історії сайту. Стартова ціна лоту становить 188 тисяч гривень.
Про це стало відомо в системі публічних закупівель ProZorro.
Продавець пропонує придбати 0,146 біткойна, оціненого за ринковою вартістю приблизно у 350-400 тисяч гривень.
Аукціон відбудеться 14 травня, аби взяти в них участь, доведеться сплатити реєстраційний внесок у розмірі 340 гривень, а також 9,4 тисяч гривень гарантійного внеску. Крок становитиме 1 880 гривень без ПДВ. Аби взяти участь, необхідно:
Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, що підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо невикористання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомлялось раніше, 27 лютого ціна Біткоїн піднялася до 57 тисяч 36 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Інша криптовалюта Ether піднялася до 3 тисяч 275 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Нагадаємо, мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.
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На Prozorro продажі виставили 0,1 біткойна, вперше в історії сайту. Стартова ціна лоту становить 188 тисяч гривень.
Про це стало відомо в системі публічних закупівель ProZorro.
Продавець пропонує придбати 0,146 біткойна, оціненого за ринковою вартістю приблизно у 350-400 тисяч гривень.
Аукціон відбудеться 14 травня, аби взяти в них участь, доведеться сплатити реєстраційний внесок у розмірі 340 гривень, а також 9,4 тисяч гривень гарантійного внеску. Крок становитиме 1 880 гривень без ПДВ. Аби взяти участь, необхідно:
Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, що підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо невикористання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомлялось раніше, 27 лютого ціна Біткоїн піднялася до 57 тисяч 36 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Інша криптовалюта Ether піднялася до 3 тисяч 275 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Нагадаємо, мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.