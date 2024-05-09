В Україні вперше виставили на аукціон Bitcoin, фото: Depositphotos

На Prozorro продажі виставили 0,1 біткойна, вперше в історії сайту. Стартова ціна лоту становить 188 тисяч гривень.

Про це стало відомо в системі публічних закупівель ProZorro.

Продавець пропонує придбати 0,146 біткойна, оціненого за ринковою вартістю приблизно у 350-400 тисяч гривень.

Аукціон відбудеться 14 травня, аби взяти в них участь, доведеться сплатити реєстраційний внесок у розмірі 340 гривень, а також 9,4 тисяч гривень гарантійного внеску. Крок становитиме 1 880 гривень без ПДВ. Аби взяти участь, необхідно:

За звичайною процедурою Prozorro. Продажі стати учасником аукціону: подати заявку та сплатити гарантійний внесок. Виграти аукціон шляхом підвищення ставок. Підписати Протокол. Офіційно з банківського рахунку юридичної чи фізичної особи здійснити оплату. Підписати договір купівлі-продажу (можна і за допомогою електронного цифрового підпису). Отримати цифровий актив на власний гаманець.

Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, що підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо невикористання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомлялось раніше, 27 лютого ціна Біткоїн піднялася до 57 тисяч 36 доларів, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Інша криптовалюта Ether піднялася до 3 тисяч 275 доларів, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

Нагадаємо, мешканець Миколаївщини «зламав» сервери американської компанії і за два роки отримав криптовалюти приблизно на понад 75 мільйонів гривень.