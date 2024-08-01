Вентиляційна система в укритті, архівне фото НикВести

Управління освіти Миколаївської міської ради хочуть зробити поточний ремонт системи вентиляції у трьох дошкільних навчальних закладах. Загалом на роботи планують виділити 3 мільйона 195 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Зокрема йдеться про ремонт у дитячих садках №99, 117 та 118. У кожному з них підрядник повинен виконати загальні ремонтні роботи вентиляційної системи, а саме: встановити повітряно-опалювальні агрегати, прокласти повітровід, встановити канальний нагрівач, жалюзійні грати та фільтри.

Крім загальних ремонтних робіт, що стосуються вентиляційної системи, тендерною документацією у підвальному приміщенні ЗДО №99 передбачаються і інші роботи. Зокрема, там планують оновити трубопроводи каналізації, водопостачання та опалення, встановити бойлер на 80 літрів та устаткувати два баки для води. Загалом на ремонт у цьому укритті планують витратити 1 мільйон 311 тисяч гривень.

У свою чергу, на ремонт вентиляційної системи у дитячому садку №117 планують витратити 890,2 тисячі гривень, а у №118 — 993,5 тисячі гривень.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.