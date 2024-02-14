Професійна чистка зубів є ключовою процедурою для підтримання здоров'я ротової порожнини. Цей метод є найефективнішим способом видалення нальоту та зубного каменю, що накопичуються з часом.

Чому професійна чистка зубів така важлива, як проводять профчистку стоматологи та що треба знати про процедуру — давайте розбиратися у цій статті.

Ілюстративне фото, автор Анна Швець

Важливість професійної чистки зубів

Професійна чистка зубів не лише покращує естетику посмішки, а й відіграє важливу роль у підтриманні загального здоров'я порожнини рота.

Основні переваги цієї процедури включають.

Видалення нальоту та зубного каменю. Процедура дозволяє видалити наліт та зубний камінь, які важко видалити під час щоденної гігієни за допомогою щітки та пасти. Запобігання стоматологічним захворюванням. Чистка зубів в кріслі стоматолога допомагає запобігти розвитку карієсу, пародонтиту та інших захворювань. Зуби стають білішими. Так-так, не завжди треба проводити відбілювання зубів, іноді професійна чистка допомагає отримати бажаний кольор емалі.

Професійна чистка зубів в Києві: куди звернутися

Якщо вам треба провести професійну чистку зубів, ви можете звернутися у стоматологічну клініку WDR (Вайдер) на Позняках.

В клініці працюють досвідчені лікарі, які використовують сучасні технології для проведення не тільки професійної чистки зубів, а й всіх стоматологічних маніпуляцій.

Клініка WDR знаходиться на Позняках, вул. А. Ахматової, 5. Стоматологічна клініка має гарне розташування, тому пацієнтам зручно добиратися до клініки від м. «Харківська» та м. «Позняки».

Як відбувається процедура професійної чистки зубів

Професійна чистка зубів проводиться кваліфікованими стоматологами та гігієністами.

Цей процес включає:

Перевірку стану порожнини рота та рекомендації щодо додаткових процедур. Видалення нальоту та зубного каменю за допомогою спеціальних інструментів. Полірування зубів для підтримання їхньої гладкості та блиску. Застосування захисних покриттів та поради щодо догляду за ротовою порожниною вдома.

Як часто треба робити професійну чистку зубів

Рекомендується проводити професійну чистку зубів кожні шість місяців для підтримання оптимального стану здоров'я ротової порожнини.

Після завершення процедури фахівці надають рекомендації та поради для догляду за зубами та яснами вдома.

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Професійна чистка зубів є важливою складовою здоров'я ротової порожнини, яка не тільки покращує вигляд посмішки, а й допомагає у запобіганні серйозних захворювань.

Регулярне проведення цієї процедури сприяє збереженню здоров'я ясен та зубів, а також загального здоров'я організму.