Щоб насолоджуватися приготуванням улюблених страв, перетворивши кулінарію з побутового обов'язку на задоволення, важливо подбати про оснащення кухні. І насамперед варто купити ел духовку, яка буде зручна в експлуатації та порадує широким спектром доступних опцій. А огляд варіантів оснащення, як і технологій очищення, дозволить правильно оцінити представлені у продажу моделі для покупки найкращої з них.

Додаткові опції: чим вони корисні

Базовий перелік включає верхнє та нижнє нагрівання, гриль, конвекцію. Ці функції практично у всіх пристроях. Але виробники активно впроваджують нові технології, чим зумовлено появу таких опцій:

Wi-Fi-підключення — керування за допомогою мобільного додатка, що дозволить у потрібний час запустити духовку, віддалено відключити її, а також отримувати повідомлення про завершення процесу готування;

рожен - для рівномірного запікання м'яса або птиці з усіх боків із збереженням соковитості та аромату;

термостат - для точного керування температурою та суворого дотримання рецептури приготування;

багаторівневе приготування - економить час, спрощуючи приготування обідів та вечерь;

розморожування - хороша альтернатива використанню для цієї мети мікрохвильової печі.

Плюсом стане наявність дисплея, який значно спрощує керування та дозволяє більш точно налаштовувати режими приготування, вибираючи температуру та тривалість запікання за допомогою наочного, інтуїтивно зрозумілого меню.

Технології очищення: практичність понад усе

Підтримка чистоти займає багато часу, але цей процес можна значно спростити, обравши практичну модель з ефективним очищенням:

Гідроліз. Пара руйнує та видаляє жирові відкладення, а також бризки та залишки їжі з внутрішніх поверхонь. Це дозволяє відмовитись від застосування хімічних засобів. Каталітичне очищення. Поглинання жиру та інших забруднень безпосередньо у процесі приготування. Очищення здійснюється за рахунок покриття задніх та бічних стінок каталітичною емаллю. А продукти розпаду, що утворилися, будуть поглинені наночастинками — духова шафа завжди буде чистою і готовою до використання. Піролітичне очищення. Нагрів до максимальної температури, при якій харчові залишки перетворюються на попіл, який легко зібрати вологою ганчіркою.

У продажу представлені і базові моделі із спеціальним антипригарним покриттям. На гладкій поверхні менше затримуються бруд та жир.

Правильний вибір додаткового обладнання, як і технології очищення, дозволить мінімізувати зусилля, що витрачаються на готування та подальше збирання на кухні.