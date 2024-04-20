Будинок на Адміральскій, 32, фото: «НикВести»

На розробку проєкту з відбудови напівзруйнованого будинку по вулиці Адміральска, 32 з бюджету Миколаєва виділять 1 мільйон гривень.

Про це у коментарі «НикВести» розповіли у Департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради.

Наразі департамент працює над розробкою технічного завдання, каже заступник директора департаменту Артем Сапожник. На розробку проєкту може піти до півроку.

«Це перша стадія, яка передує самому договору на проєктні роботи. Проєкт із експертизою буде готовий у цьому році. Це однозначно. Це реально і потрібно зробити. Орієнтовано, це може зайняти 5-6 місяців», – розповів заступник директора департамента ЖКГ.

В основі проєкту повна реконструкція, а не капітальний ремонт, щоб поліпшити характеристики будівлі.

«Ви бачили, що четвертого під'їзду там взагалі немає. А ті три інші, які начебто є, досить пошкоджені. Усі внутрішні опорядження, скажімо так, треба проєктувати і робити наново: і перекриття, і балки, і покрівля», – сказав Артем Сапожник.

Проте досі не зрозуміло, звідки брати кошти на саму реконструкцію. Відновлення, як кажуть в ДЖКГ, відбудеться або коштом міжнародних партнерів, або державного бюджету.

Також проблемним питанням є «юридичні перепони» щодо можливості введення договорів на реконструкцію. Для цього реконструкцію будинку мають внести у програму соціально-економічного розвитку.

«Для розуміння: ця реконструкція обов'язково має бути відображена у програмі соціально-економічного розвитку. Це рішення сесії. Без цих змін ми просто банально не зможемо укласти договір», – сказав заступник директора ДЖКГ Ігор Набатов.

Ймовірно, під час наступної сесії міської ради відповідне рішення буде узгоджено.

Зруйнований будинок на Адміральській, 32

Про те, що будинок на Адміральскій, 32 підлягає відновленню, стало відомо у листопаді 2023 року.

Ще донедавна будинок в центрі Миколаєва влада планувала знести. Місцеві виступали категорично проти демонтажу, бо були впевнені, що технічний звіт покаже позитивний результат на їх користь. Тому просили ДЖКГ встановити над домом тимчасовий дах на період холодів, щоб не допустити повного руйнування будівлі. Пізніше в департаменті пояснили, що це неможливо через відсутність експертизи.

Раніше «НикВести» писали, що в жовтні деякі з жителів будинку продовжували отримувати рахунки за комунальні послуги. Після цього надавачів комунальних послуг просили припинити нараховувати борг людям.

Як відомо, в ніч на 20 липня війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання було зруйновано триповерховий житловий будинок. Під час атаки в будинку загинуло літнє подружжя. Спочатку з-під завалів дістали тіло чоловіка. Трохи пізніше витягнули тіло жінки.

Через удар також зазнала руйнувань будівля обласного центру народної творчості, в якому за радянських часів знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник Марк Лисянський.