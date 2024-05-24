Зубові борони є одним із найпростіших ґрунтообробних знарядь поверхневої обробки ґрунту. З їхньою допомогою кришать, розпушують і перемішують грунт, руйнують кірку і вирівнюють поверхню поля, розбивають брили, знищують бур'яни. Такі борони застосовують для догляду за пасовищами та луками та закладення насіння та добрив у ґрунт. Знайти такого помічника можна на маркетплейсі https://agronetto.com.ua – міжнародний портал з купівлі та продажу сільськогосподарської техніки.
За конструкцією рами розрізняють зубні борони з жорсткою та шарнірною рамами.
Залежно від тиску однією зуб, що визначають розподілом ваги зброї на кількість зубів, є важкі, середні і легкі зубні борони (загального призначення). Тиск на один зуб важкої борони становить 20-30 H, середньої - 10-20 H, легкої - 5-10 H. Глибина обробки цього агрегату залежить від тиску зуба на ґрунт, довжини сполучних повідців, а для борон із зубами квадратного перерізу - від розташування косого зрізу зубів стосовно напрямку руху.
Зубові борони мають кілька особливостей:
Зубові борони є важливим інструментом для поверхневого обробітку ґрунту, виконуючи різні функції, такі як крихання, розпушування, перемішування та знищення бур'янів. Їх різноманітність конструкцій та матеріалів дозволяють адаптувати їх до різних типів ґрунту та завдань. Регульована глибина обробки та рівномірний розподіл навантаження роблять їх ефективним інструментом для покращення структури ґрунту та підвищення врожайності. Завдяки своїй універсальності, зубні борони підходять для широкого спектру ґрунтового покриву, роблячи їх незамінним помічником у сільському господарстві.
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Зубові борони є одним із найпростіших ґрунтообробних знарядь поверхневої обробки ґрунту. З їхньою допомогою кришать, розпушують і перемішують грунт, руйнують кірку і вирівнюють поверхню поля, розбивають брили, знищують бур'яни. Такі борони застосовують для догляду за пасовищами та луками та закладення насіння та добрив у ґрунт. Знайти такого помічника можна на маркетплейсі https://agronetto.com.ua – міжнародний портал з купівлі та продажу сільськогосподарської техніки.
За конструкцією рами розрізняють зубні борони з жорсткою та шарнірною рамами.
Залежно від тиску однією зуб, що визначають розподілом ваги зброї на кількість зубів, є важкі, середні і легкі зубні борони (загального призначення). Тиск на один зуб важкої борони становить 20-30 H, середньої - 10-20 H, легкої - 5-10 H. Глибина обробки цього агрегату залежить від тиску зуба на ґрунт, довжини сполучних повідців, а для борон із зубами квадратного перерізу - від розташування косого зрізу зубів стосовно напрямку руху.
Зубові борони мають кілька особливостей:
Зубові борони є важливим інструментом для поверхневого обробітку ґрунту, виконуючи різні функції, такі як крихання, розпушування, перемішування та знищення бур'янів. Їх різноманітність конструкцій та матеріалів дозволяють адаптувати їх до різних типів ґрунту та завдань. Регульована глибина обробки та рівномірний розподіл навантаження роблять їх ефективним інструментом для покращення структури ґрунту та підвищення врожайності. Завдяки своїй універсальності, зубні борони підходять для широкого спектру ґрунтового покриву, роблячи їх незамінним помічником у сільському господарстві.