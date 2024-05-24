Зубові борони є одним із найпростіших ґрунтообробних знарядь поверхневої обробки ґрунту. З їхньою допомогою кришать, розпушують і перемішують грунт, руйнують кірку і вирівнюють поверхню поля, розбивають брили, знищують бур'яни. Такі борони застосовують для догляду за пасовищами та луками та закладення насіння та добрив у ґрунт. Знайти такого помічника можна на маркетплейсі https://agronetto.com.ua – міжнародний портал з купівлі та продажу сільськогосподарської техніки.

Види зубних борін

За конструкцією рами розрізняють зубні борони з жорсткою та шарнірною рамами.

Залежно від тиску однією зуб, що визначають розподілом ваги зброї на кількість зубів, є важкі, середні і легкі зубні борони (загального призначення). Тиск на один зуб важкої борони становить 20-30 H, середньої - 10-20 H, легкої - 5-10 H. Глибина обробки цього агрегату залежить від тиску зуба на ґрунт, довжини сполучних повідців, а для борон із зубами квадратного перерізу - від розташування косого зрізу зубів стосовно напрямку руху.

Особливості зубних борін

Зубові борони мають кілька особливостей:

Різноманітність конструкцій: можуть бути різних типів, включаючи зубці з шипами, зубці з лопатями і т. д., кожен підходить для певних типів ґрунту та завдань. Матеріали. Зазвичай виготовлені із високоміцної сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Регульована глибина обробки. Багато зубних борон дозволяють регулювати глибину обробки, що дозволяє адаптувати роботу інструменту до конкретних умов ґрунту. Рівномірний розподіл навантаження. Зубці розташовуються на рамі або балці таким чином, щоб забезпечити рівномірний розподіл навантаження під час роботи. Універсальність. Багато зубних борон можуть використовуватися як для первинної обробки ґрунту, так і для підготовки ґрунту до посіву або посадки. Ефективність. Використання зубних борін може покращити структуру ґрунту, зменшити компактацію, покращити водопроникність та підвищити врожайність. Підходять для широкого спектру ґрунтів: від важких глинистих до легких піщаних ґрунтів.

Зубові борони є важливим інструментом для поверхневого обробітку ґрунту, виконуючи різні функції, такі як крихання, розпушування, перемішування та знищення бур'янів. Їх різноманітність конструкцій та матеріалів дозволяють адаптувати їх до різних типів ґрунту та завдань. Регульована глибина обробки та рівномірний розподіл навантаження роблять їх ефективним інструментом для покращення структури ґрунту та підвищення врожайності. Завдяки своїй універсальності, зубні борони підходять для широкого спектру ґрунтового покриву, роблячи їх незамінним помічником у сільському господарстві.