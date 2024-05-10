Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва. Фото: НикВести

За час роботи програми «єВідновлення» 6 тисяч 582 мешканця Миколаївщини подали заявки на отримання компенсацій за зруйноване житло внаслідок ворожої агресії РФ проти України.

Про це сказав заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат.

— За весь час роботи програми «єВідновлення» 6582 громадянина подали заяви. Ці заяви розглядаються у 35 громадах, в яких житлові будинки отримали пошкодження, — сказав Євген Скарлат.

На даний момент, комісія виплатила компенсацію половині заявникам. 3 тисячі 576 громадян отримали компенсації на загальну суму 304 мільйони гривень.

Крім цього, 1080 мешканців Миколаївщини подали заяви на отримання компенсації за знищене майно. Серед них, 488 власників вже отримали сертифікати на покупку нового житла замість зруйнованого. Загальна сума склала 644 мільйона 800 тисяч гривень.

Також п'ять громадян отримали грошові компенсації на суму майже 6,5 мільйонів гривень за здійснення будівельних робіт.

— За рахунок цих коштів вони мають можливість власноруч зробити відбудову зруйнованого майна на свої ділянці, — додав Євген Скарлат.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».