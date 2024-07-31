Затриманий. Фото: СБУ

Українські правоохоронці затримали у Вінниці чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та спробі спалити одну з адмінбудівель місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє СБУ та Національна поліція.

Контррозвідники затримали чоловіка після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та відзняв загоряння на камеру власного телефону. За даними слідства, підозрюваним виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів він виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби.

«За гроші він запропонував одеситу вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Після «тестових» завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті окупанти «відрядили» свого поплічника на Вінниччину. Там диверсант мав підпалити будівлю ТЦК», — додали в повідомленні.

Спілкування затриманого з представниками РФ. Фото: СБУ Спілкування затриманого з представниками РФ. Фото: СБУ

Зазначається, що після цього завдання одесит мав продовжити серію підпалів у Житомирі.

Під час обшуків у чоловіка вилучили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для зйомки та спілкування з представниками РФ.

Так, слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як у Миколаєві судять чоловіка за поширення інформації про пересування працівників ТЦК по місту.