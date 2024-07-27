В Україні бракує коштів на потреби військових. Вже у вересні захисники можуть залишитися без зарплат.
Таку заяву зробила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки»
Роксана Підласа пояснила, що кошти передбачені на зарплати для військових використали на початку року на закупівлю зброї.
«Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки «видатки на зарплату (військовим)» у вересні, жовтні, листопаді – у клітинку «закупівля зброї» на початку року», — казала вона.
Наразі уряд терміново має знайти 500 мільярдів гривень, щоб закрити потребусі потреби. З них:
Депутатка вважає, що для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків.
Нагадаємо, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.
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В Україні бракує коштів на потреби військових. Вже у вересні захисники можуть залишитися без зарплат.
Таку заяву зробила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки»
Роксана Підласа пояснила, що кошти передбачені на зарплати для військових використали на початку року на закупівлю зброї.
«Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки «видатки на зарплату (військовим)» у вересні, жовтні, листопаді – у клітинку «закупівля зброї» на початку року», — казала вона.
Наразі уряд терміново має знайти 500 мільярдів гривень, щоб закрити потребусі потреби. З них:
Депутатка вважає, що для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків.
Нагадаємо, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.