У вересні українські військові можуть залишитися без зарплати. Фото для ілюстрації

В Україні бракує коштів на потреби військових. Вже у вересні захисники можуть залишитися без зарплат.

Таку заяву зробила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки»

Роксана Підласа пояснила, що кошти передбачені на зарплати для військових використали на початку року на закупівлю зброї.

«Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки «видатки на зарплату (військовим)» у вересні, жовтні, листопаді – у клітинку «закупівля зброї» на початку року», — казала вона.

Наразі уряд терміново має знайти 500 мільярдів гривень, щоб закрити потребусі потреби. З них:

495 мільярдів для того, щоб закрити потреби військових у зарплаті

мільярд гривень на пілотний проєкт із зубного протезування та стоматологічного лікування ветеранів за рахунок державних коштів

400 мільйонів гривень на грошову допомогу українцям, звільненим з полону

101 мільйон гривень буде спрямовано на підтримку системи виконання покарань у пенітенціарних установах

4,5 мільярда гривень до Резервного фонду державного бюджету.

Депутатка вважає, що для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків.

Нагадаємо, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.