Вілла Рівері, фото: AFP

У Франції в грудні 2023 року правоохоронці конфіскували віллу Рівері, яка пов’язана з колишньою дружиною російського президента Володимира Путіна — Людмилою Очеретною.

Про це повідомляє Challenges.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання, вілла, що розташована в Англеті, недалеко від Біарріца, належала новому чоловіку Людмили Очеретної — Артуру Очеретному.

Зазначається, що нерухомість площею 5 тисяч квадратних метрів було придбано за 5,4 мільйонів євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.

Крім вілли Артура Очеретного, «під прицілом» також перебуває нерухомість кількох близьких до Кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко і брати Ротенберги.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко.

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