У Франції в грудні 2023 року правоохоронці конфіскували віллу Рівері, яка пов’язана з колишньою дружиною російського президента Володимира Путіна — Людмилою Очеретною.
Про це повідомляє Challenges.
Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання, вілла, що розташована в Англеті, недалеко від Біарріца, належала новому чоловіку Людмили Очеретної — Артуру Очеретному.
Зазначається, що нерухомість площею 5 тисяч квадратних метрів було придбано за 5,4 мільйонів євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.
Крім вілли Артура Очеретного, «під прицілом» також перебуває нерухомість кількох близьких до Кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко і брати Ротенберги.
Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко.
Також Україна арештувала майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з Російською Федерацією.
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У Франції в грудні 2023 року правоохоронці конфіскували віллу Рівері, яка пов’язана з колишньою дружиною російського президента Володимира Путіна — Людмилою Очеретною.
Про це повідомляє Challenges.
Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання, вілла, що розташована в Англеті, недалеко від Біарріца, належала новому чоловіку Людмили Очеретної — Артуру Очеретному.
Зазначається, що нерухомість площею 5 тисяч квадратних метрів було придбано за 5,4 мільйонів євро Артуром Очеретним у грудні 2013 року.
Крім вілли Артура Очеретного, «під прицілом» також перебуває нерухомість кількох близьких до Кремля олігархів, таких як Геннадій Тимченко і брати Ротенберги.
Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко.
Також Україна арештувала майно кримських підприємців за підозрою у співпраці з Російською Федерацією.