У ЗСУ створюють систему супроводу військовослужбовців та членів їх сімей, фото:armyinform

У Збройних силах України створюють служби супроводу для членів сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Олександр Кутков, пише «Укрінформ».

«Було ухвалено рішення про вивчення необхідності, створення і впровадження служб патронації. Тобто патронатних служб, служб супроводу в ЗСУ. Першими, хто створив і почав працювати в цьому напрямі, була 3 ОШБр», — сказав Олександр Кутков.

Він додав, що у квітні-травні робоча група, до складу якої, зокрема, входило командування Сухопутних військ та представники бойових бригад, опрацювали орієнтовний функціонал служб та їхні завдання. Під час аналізу встановили, що ініціатива підтримується з боку бойових командирів, які вже поступово почали створювати такі позаштатні служби.

У ЗСУ зазначили, що головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх родин у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ та дорожню карту.

Олександр Кутков пояснив, що головна мета створення системи - піклування про сім'ї військовослужбовців і їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих.

«Відповідні підрозділи будуть розгорнуті у складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління», — додав він.

Спочатку служби соціального супроводу комплектуватимуться військовослужбовцями, звільненими з полону, і військовослужбовцями, які через поранення або стан здоров'я не можуть брати участь у бойових діях. Відповідні рішення вже прийняв головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що сім’ї полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення в «Дії».