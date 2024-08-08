Криптовалютні інвестиції вимагають не лише наявності фінансів, а й уміння аналізувати ситуацію на ринку. Тільки в такий спосіб можна буде прогнозувати динаміку руху ціни конкретного активу. І навіть у цьому випадку неможливо буде з упевненістю прогнозувати вартість та рух, оскільки вона залежить від десятків різних факторів.

Але щоб максимально наближено спрогнозувати рух монети, є аналіз криптовалютного ринку. Розглянемо поняття технічного аналізу, його значення та інші тонкощі ведення оцінки ситуації на ринку.

Поняття технічного аналізу та його значення

Технічний аналіз – це комплекс методів, спрямованих на оцінку та прогнозування ситуації на криптовалютному ринку. Він призначений, що приймати виважені інвестиційні рішення, базуючись на статистичних закономірностях динаміки ціни. Саме виявлена закономірність – це індикатор прогнозування.

Базується на аналізі графіків цін та обсягів торгів. Технічний аналітик вивчає патерни і тренди, прогнози майбутнього руху вартості токени. Використовуються різні інструменти: індикатор об'єму, ковзні середні та різні графічні патерни. Все це необхідно для визначення можливих точок входу та виходу з позиції.

Коли ви знаєте результати технічного аналізу, ви можете знати, в якому напрямку монета рухатиметься у майбутнє. Це особливо актуально для трейдерів, які проводять обмін криптовалютом для заробітку на коливанні ціни. Можна визначити точку входу, визначити тренди тощо.

Основні засади аналізу ринку криптовалют

Є два основні підходи під час аналізу ринку криптовалют – фундаментальний та технічний аналіз. У кожному з них використовуються свої методи та інструменти для оцінки поточного стану ринку, щоб спрогнозувати майбутній рух.

При фундаментальному аналізі оцінюється внутрішня ціна токен, аналізуються різні чинники, які можуть проводити цінність:

тип проекту та його мета;

використовується технологія;

токеноміка;

партнерство та інтеграція;

спільнота та підтримка.

Це основні фактори, що оцінюються при фундаментальній оцінці ринку криптовалют.

При технічному аналізі використовується історична інформація про ціну та обсяги торгів, щоб спрогнозувати рух ринку в майбутньому:

цінові графіки – тип використовуваного графіка та таймфрейм;

технічні індикатори – обсягу, волатильності, тренду та інші;

патерни продовження та розвороту;

рівень підтримки та опору.

За підсумками цієї інформації проводиться технічний аналіз. Разом з цим необхідно проводити оцінку інших важливих аспектів: кореляції, новин та подій. Якщо ефективно використовувати принципи фундаментального та технічного аналізу, з'явиться можливість ухвалювати обґрунтовані рішення під час інвестування.

Застосування індикаторів в аналізі

Індикатори – важливий інструмент, який використовується при технічному аналізі. Він дає можливість трейдерам та інвесторам у криптовалюту приймати обґрунтовані рішення. Індикатор ґрунтується на математичному розрахунку, де до уваги береться обсяг торгів та історичні дані про ціни. Розглянемо основні види індикаторів.

Лінійні графіки

Лінійний графік - це найпростіший, але інформативний вид графіка. Всі точки, розташовані на лінії, позначають вартість, яка була на ринку криптовалют наприкінці встановленого періоду. Наприклад, якщо вибрати таймфрейм 1 день, то кожна точка на графіці демонструватиме, де закривалася вартість наприкінці кожного дня.

Подібний графік будується у вигляді вигнутої лінії, яка з'єднуватиме точки закінчення періодів. Тут немає максимальної та мінімальної точки в рамках одного періоду.

Барові графіки

Бар - це тип графіка, який на вигляд схожий на японські свічки, маючи деякі візуальні відмінності. У барових графіках «тіло свічки» представлене у вигляді вертикальної лінії, а вертикальна лінія демонструє початок і коні торгового періоду.

На такому графіку відображається рівень закриття періоду, а також його мінімальна та максимальна вартість. У бар графіці можна побачити таку інформацію: низ лінії, верх лінії, засічка праворуч та засічка зліва.

Свічкові графіки

Свічка – це вид графіка, який працює за аналогією до барів, але разом лінії використовуються двосторонні свічки. Верхній ґнот демонструє максимальну вартість за період, а нижній – мінімальний. На нижньому та верхньому кінці тіла свічки показує рівень відкриття та закриття. Якщо колір свічки свідчить, що рівень закриття нижче відкриття, а зелений – вище відкриття.

Визначення та використання патернів

Паттерн на криптовалютному ринку – це форма, що повторюється, яку можна спостерігати в цінових графіках. Це дає змогу передбачати майбутній рух ціни. При аналізі використовують кілька основних патернів.

Паттерн продовження. Прапор, вимпел і прямокутник.

Паттерн продовження. Голова та плечі, перевернута голова та плечі, подвійна вершина, подвійне дно.

Трикутники. Східний трикутник, висхідний трикутник та симетричний трикутник.

Важливо правильно використовувати патерни:

ідентифікуйте патерн – визначте, який із патернів формується на графіку;

підтвердьте патерн – переконайте, що патерн підтверджено іншими індикаторами;

визначте точку входу та виходу – використовуйте патерн, щоб визначити оптимальну точку входу на ринок та виходу з нього;

управління ризиком – визначте рівень тейк-профіту та стоп-лосса на основі патерну.

При правильному використанні патернів можна значно підвищити ефективність торгівлі криптовалютою.

Автоматизація торгових процесів

Набирає популярності автоматизація торгових процесів у криптовалюті, що передбачає використання спеціальних програм та алгоритмів. Їхня суть полягає в торгівлі без безпосередньої участі людини. Автоматизувати торгові процеси можна такими способами:

торгові боти – програмне забезпечення для виконання торгового ордера за встановленим алгоритмом;

алгоритмічна торгівля – метод торгівлі, коли прийняття рішень та виконання угод використовують складні математичні моделі і алгоритми;

API криптовалютних бірж - надання доступу до біржових даних і можливість виконання торгових операцій програмним способом.

Якщо говорити про переваги автоматизації торговельних процесів, то можна відзначити: швидкість, ефективність, цілодобова торгівля, зменшення емоційного чинника. Але також варто зважати на недоліки: складність налаштування, ринкові ризики, технічні збої.

Висновок

Як бачите, аналіз ринку криптовалют є ключовим етапом, якщо ви плануєте торгівлю цифровими активами. Перед тим, як купити криптовалюту, незалежно від суми входу, необхідно провести ретельну оцінку. Разом з цим потрібно враховувати, що торгівля криптовалютою – це робота з високоволатильним активом, тому завжди є ризик. Прислухайтеся до думки експертів, яким довіряєте.