Про зарядні станції до 2022 року в Україні знали одиниці. Але з першим blackout вже багато хто знав бренди та які саме станції є на ринку. Сьогодні з вами розберемося, які є бренди, які потреби закриває станція та як її обрати.

Почнемо з брендів. Еталоном якості вважається фірма EcoFlow, але і ціна одна з найвищих на ринку. Компанія вже не перший рік виробляє станції, сонячні панелі, ліхтарі та генератори. На пʼяти їй наступає компанія BLUETTI, компанія також вже довгий час спеціалізується на зарядних станціях та сонячній енергетиці. Також ще одним з великих гравців на ринку є компанія Anker. Це ТОП-3 виробника, які відповідають за якість, роботу та гарантію своїх зарядних станцій. Але на ринку є багато інших, китайських виробників, які пропонують станції за багато доступніші кошти, але без гарантії і з сумнівною якістю.

Колаж для ілюстрації

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Зарядна станція має багато переваг. Одна з них портативність, так як разом зібрані інвертор, зарядка та акумулятор в одне технологічне рішення. Також великою перевагою є швидка зарядка, великі станції заряджаються всього за декілька годин. Важливим фактор також є безпека, якісні станції використовують літій-залізо-фосфатний акумулятор. Ці акумулятори безпечні, ефективні та мають тривалий строк експлуатації. Такі акумулятори (LFP чи LiFePO4) можуть прослужити вам більше 10 років.

Зарядні станції можуть закрити повністю потреби вашої квартири чи будинку у електроенергії. У багатьох станцій є можливість розширення її обʼєму за допомогою додаткових батарей. Таким чином ви можете збільшувати її потужність.

Що стосується питання, якого обʼєму обрати зарядну станцію, то все залежить від ваших потреб. Обʼєм станцій вимірюється в Ват на годинну. Саме цей показник є одним з головних при виборі станції. Щоб зрозуміти, якої потужності вам потрібна станція, треба розуміти, які саме прилади ви хочете до неї підключати та на який час. У кожного приладу є своя потужність, яка необхідна для його роботи. Наприклад, не новий холодильник у середньому споживає 300 Вт/год. Тобто, якщо вам потрібно, щоб він працював від станції до 4-х годин, то ємність станції має бути не менша за 1200 Вт/год. Також потрібно не забувати про те, що станцію краще повністю не розряджати і залишати до 10% заряду, це збільшить час її експлуатації та швидкість її перезарядки до 100%.

На усіх приладах вказується скільки вони споживають, потрібно просто порахувати. Якщо ви невпевнені і хочете знати точно, то краще за все скористатися послугами електрика. У будь-якому випадку, ми рекомендуємо обирати станцію з запасом і точно розуміти ваші потреби. Різноманітність станцій вражає, можна обрати таку, яка просто буде заряджати ноутбук та телефон, а можна обрати ту, яка буде тягнути роботу бойлера та кондиціонера.

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