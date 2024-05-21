Молодим спеціалістам, студентам, співробітникам та директорам час від часу доводиться виступати з презентаціями. І якщо одна складність полягає в тому, що людині доведеться виступати перед аудиторією, то друга зробити це потрібно українською мовою. Іноді люди, готуючись, користуються послугами репетиторів української мови, які вичитують текст мови, допомагають із вступними/заключними фразами, слухають та ставлять інтонацію. Але є й інші рекомендації щодо презентацій, яких він зможе дотримуватися самостійно.

Ідея

Перш ніж почати створювати текст промови, виділіть одну головну ідею, яку ви хочете донести до аудиторії. Ваша думка не обов'язково має бути унікальною чи інноваційною. Головне, щоб ідея виступу надихала вас і тоді ви зможете передати її іншим.

Тема та структура

Мова має стосуватися однієї теми чи історії. Вважають, що наскрізна тема – канат, який ви нанизуєте всі елементи виступу. Наскрізна тема має інтригувати та містити не більше 15 слів. Щоб її створити, варто відповісти на такі запитання:

перед ким ви виступатимете;

який її рівень обізнаності аудиторії;

що слухачі чекають від вас;

чим вони цікавляться.

Наскрізна тема допомагає побудувати структуру виступу. Найчастіше структура складається з п'яти аспектів:

вступ (знайомство зі слухачами та обрис вашого виступу);

проблематика (чому ваша тема важлива);

основна частина (факти, приклади, ваше ставлення);

практична цінність;

висновок.

Ці елементи максимально розкривають тему і не перевантажують інформацією слухачів.

Пояснення та переконання

Часто буває, що слухачі не є експертами на тему, яку їм розкривають. Поняття, зрозумілі одному, може бути незнайомі іншому. У цьому випадку слід пояснювати терміни та складні процеси, використовувати метафори та давати приклади. Розуміння слухачами теми збільшує шанси успіху. Секрет переконання простий – зрозумілі аргументи, надані від сильнішого до слабшого.

Перевірка фактів

Після написання мови завжди перевіряйте факти. Краще уточнити дати, імена чи місця, ніж виправдовуватись перед аудиторією за свою неуважність. До речі, така ситуація може викликати питання про вашу компетентність у заявленій темі.

Візуалізація

Фото, схеми, таблиці, відео, графіка – все це підкріплює слова промовця, робить мова більш доступною і виводить її на новий рівень. Але важливо пам'ятати: презентація має бути чіткою, послідовною та зрозумілою. Краще не використовувати яскраві зображення або зображення з додатковим текстом. Презентація дублює основні думки та ідеї виступу, тому вона має містити лише найважливішу інформацію.

Репетиція

Саме репетиції дозволяють подивитися на себе збоку та перевірити, чи достатньо вам відведеного часу. Записуйте виступ на телефон, щоб помітити небажані жести, замінити важкі для вимови слова та правильно розставити паузи та акценти. Якщо є проблеми з вимовою, можливо, допоможе робота з логопедом. Звичайно, цей метод буде дієвим, коли в запасі є достатньо часу на підготовку.

Одяг

Про одяг, як і про текст публічного виступу, варто заздалегідь подумати, дізнатися чи є дрес-код і як виглядає сцена, щоб не зливатися з інтер'єром. Найкраще одягнути щось зручне. Це додасть вам впевненості і ви виглядатимете спокійно та впевнено.

Відсутність страху

Страх може зіпсувати навіть найкращий виступ. Перша порада, яка допоможе впоратися з ним, стосується внутрішнього настрою. Психологічне настрій має бути позитивним. Як варіант боротьби зі страхом, скористайтеся в такий спосіб. Потрібно докладно уявити, наскільки добре все відбувається, як проходить виступ, як усім цікаво і всі аплодують. Ще один спосіб швидко заспокоїтись – це робити дихальні вправи. Кисень заспокоює. Глибоко вдихайте діафрагмою та повільно випускайте повітря з легенів. Третій варіант зняти напругу - це привести в тонус м'язи і подолати емоційну скутість. Рухайте щелепою, робіть зарядку, жестикулюйте, присідайте і т.д.

Контакт

Хороший оратор має одразу налагодити контакт із аудиторією. Перед початком виступу огляньте зал, встановіть зоровий контакт із двома-трьома слухачами та посміхніться. Взаємний погляд синхронізує сприйняття і визначає рівень довіри. Якщо усміхнуться у відповідь, значить, кілька людей вже на гачку. Важливо під час промови підтримувати зоровий контакт із глядачами з різних частин аудиторії, тому відсоток довіри буде значно вищим, чи не найважливішим фактором. Другий інструмент, який створює соціальні зв'язки, – це сміх. Тому жартівлива історія на тему – це добрий спосіб зламати бар'єр між слухачами, встановити порозуміння та діалог.

Щирість

Вважається, що щоб достукатися до слухачів, необхідно бути щирим і відвертим. Щоб когось переконати, треба повірити у це самому. Аудиторія завжди відчуває настрій оратора, тож будьте природні. Не соромтеся демонструвати справжні емоції, але не переграйте.