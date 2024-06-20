Шорти – це обов'язковий елемент літнього гардероба, тому у шафі кожної модниці повинні бути принаймні кілька пар! Але як підібрати шорти до типу фігури, щоб мати гарний вигляд та почуватися чудово незалежно від ситуації? Прочитайте наш посібник, щоб знайти найкращу модель, фасон та матеріал жіночих шортів!

Про що слід пам'ятати при виборі жіночих шортів?

На носі сезон літніх відпусток, чи, можливо, запланований зимовий відпочинок в тропіках? Це чудовий привід придбати нові жіночі шорти, які забезпечать вам комфорт та модний вигляд. Якщо ви уникали коротких фасонів, боячись оголити недоліки фігури, пора це змінити! У правильно підібраних шортах ви відчуєте себе сексуальною й жіночною, а також забудете про дрібні недоліки фігури. То як же вибрати шорти по фігурі, та на що звернути увагу під час покупки?

Перш за все, припиніть сприймати шорти як предмет гардероба тільки струнких жінок з ідеальними пропорціями! Вони також пасують дамам з пишними формами та мініатюрним дівчатам. Тут не мають значення ні ваші габарити, ні вага. Запорука успіху – правильно підібрати розмір, фасон, колір, а іноді й матеріал, з якого виготовлені шорти. Крім того, корисно знати, з чим поєднувати шорти і які фасони найкраще підкреслять ваші переваги.

По-друге, дізнайтеся все, що можете про свій тип фігури. Тільки так ви зрозумієте, у чому точно будете виглядати бездоганно, а від яких фасонів краще відмовитися. Нижче ми розповімо, що які шорти ідеально пасують для різних типів фігури!

Ідеальні шорти для фігури типу «груша» – моделі, які вирівнюють пропорції фігури

Грушоподібна форма дуже характерна, тому її складно сплутати з іншим типом статури. Жінки з типовими грушоподібними формами мають вузькі плечі, невеликий бюст, широкі й масивні стегна. Контраст між невеликим верхом і відносно повним низом може зробити силует непропорційним. Однак правильно підібраний гардероб може візуально компенсувати цю різницю і додатково підкреслити чесноти такої статури. Величезними перевагами фігури типу «груш» є тонка талія, стрункі литки та довга шия, тому варто вибирати фасони, в яких все це можна продемонструвати.

Підібрати короткі шорти до такого типу фігури, на перший погляд, не так вже й складно. Потрібно лише звернути увагу на кілька дрібниць. Шорти повинні вміло приховувати широкі стегна, підкреслюючи при цьому чітко виражену талію. Тому уникайте тісних фасонів, які можуть акцентувати увагу на найбільш проблемних ділянках.

Хорошим вибором стануть широкі шорти схожі за кроєм на кюлоти, обов'язково із завищеною талією! Вільні ноги додадуть силуету легкості, а завищена талія підкреслить жіночі вигини. Спідниця-шорти також стане чудовим варіантом для такого типу фігури. Вибирайте моделі зі складкою, яка робить шорти схожими на спідницю-трапецію. Поєднуйте їх з модними еспадрильями та блузками, прикрашеними буфами. Не забувайте про масивні прикраси, наприклад, великі сережки.

Шорти для фігури типу «яблуко» – моделі, які приховують живіт

Багато жінок можуть похвалитися фігурою типу «яблуко». Її характерні риси – стрункі ноги, вузькі стегна, пишні груди та виступаючий живіт. Проблемою в цьому випадку є відсутність чіткої талії та непропорційно велика окружність живота. Таким чином, призначенням шортів буде маскування зайвих сантиметрів і водночас вирізьблення талії.

Обирайте шорти із завищеною талією, бажано з гладких матеріалів, без зав’язок і застібок в області живота. Якщо ви вибираєте джинси, вони повинні бути без потертостей і рядів ґудзиків. Найкращий вигляд ви матимете в чорних шортах із застібками з боків або світлих віскозних шортах без візерунків. Гарною ідеєю є також жіночі джинсові бермуди з обтислими штанинами, які підкреслять стрункі литки. Комбінуйте їх зі взуттям на танкетці або невисокому каблуці.

Короткі шорти для фігури типу «пісочний годинник»

У вас великий бюст, плечі пропорційні ширині стегон і досить велика талія? Схоже, що ви щаслива власниця фігури «пісочний годинник», яка майже ніколи не викликає проблем зі створенням красивих стилізацій. Просто не забувайте підкреслювати свою талію та стрункі ноги – це ті частини тіла, які точно варто демонструвати!

Що стосується фасонів шортів, то у вас є багато варіантів. Ви можете обрати шорти із завищеною або заниженою талією, вільні або обтислі, дуже короткі або довжиною до коліна. Ви будете мати чудовий вигляд у сильно потертих, ультракоротких джинсових шортах, а також у приталених бермудах. Дуже вільні шорти, зав’язані на поясі стрічкою також можуть бути хорошим вибором. Якщо шорти візуально додають об’єму навколо стегон, поєднуйте їх з приталеними блузками з вирізом або короткими топами. Так ви не порушите пропорції фігури.

Які шорти для фігури типу «прямокутник» – фасони, які додадуть жіночності

Прямокутна форма тіла зазвичай вважається «хлоп'ячою» через відсутність талії, невеликий бюст, відносно широкі плечі та довгі ноги. На щастя, існує безліч фасонів шортів, які додадуть вам жіночності, збільшуючи об’єм стегон і тим самим оптично моделюючи талію.

Ваші союзники – шорти, прикрашені рюшами, мереживом і навіть бантами, бажано покриті модним квітковим принтом або малюнком з тваринами. Уникайте фасонів із широкими штанинами та заниженою талією – вони можуть посилити ефект «хлоп’ячості» вашого силуету. Для фігури типу «прямокутник» відмінно пасуватимуть шорти paperbag зі зморшками та зав'язкою на талії. Не цурайтеся асиметричних моделей зі складками, оригінальних спідниць-шортів та шкіряних шортів з завищеною талією й декоративними елементами. У поєднанні з блузкою з декольте або класичним топом вони створять стильний комплект для літніх прогулянок з друзями.

Якому матеріалу віддати перевагу при виборі жіночих шортів?

Вибір матеріалу для жіночих шортів залежить від декількох факторів, таких як призначення, комфорт, стиль та погодні умови. Ось деякі основні види тканин та їхні властивості:

Бавовна – натуральний, м'який та дихаючий матеріал. Добре підходить для літньої спеки, забезпечує комфорт і хорошу вентиляцію. Може зминатися та не дуже добре тягнеться. Погано відводить вологу, що може бути некомфортним під час активного відпочинку.

Льон – дуже легкий й повітропроникний матеріал. Ідеальний для спекотної погоди, оскільки забезпечує хорошу вентиляцію. Льон схильний до зминання, що може робити ваш вигляд менш акуратним.

Денім (джинсова тканина) – міцний і довговічний матеріал, який чудово пасує для повсякденного носіння. Виглядає стильно і є універсальним. Може бути важким і менш комфортним у спекотну погоду. Не завжди еластичний.

Поліестер – стійкий до зминання, легкий і швидко сохне. Добре підходить для активного відпочинку та спорту. Може бути менш дихаючим у порівнянні з натуральними матеріалами. Іноді викликає подразнення шкіри.

Спандекс (еластан, лайкра) – дуже еластичний і добре тягнеться, забезпечуючи комфорт і свободу рухів. Використовується головним чином у спортивному одязі. Часто змішується з іншими матеріалами, щоб підвищити їх еластичність.

Шовк – легкий, дихаючий і приємний на дотик матеріал. Виглядає розкішно та пасує для вечірнього або більш офіційного одягу. Вимагає делікатного догляду й може дорого коштувати.

Віскоза – легка та повітропроникна тканина, схожа на бавовну, але більш гладка й блискуча. Добре пасує для літніх шортів. Може легко морщитися та вимагати особливого догляду.

Обираючи матеріал для жіночих шортів, важливо враховувати мету їх використання. Для активного відпочинку краще обрати поліестер або спандекс, для повсякденного носіння – бавовну або денім, а для урочистих подій – шовк або віскозу. Зважайте на погодні умови та особисті уподобання щодо комфорту та стилю.





