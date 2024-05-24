Фінансову грамотність доцільно розвивати кожній людині, яка прагне жити в достатку та не хвилюватися постійно через гроші. Недарма у шкільну програму введено предмет економіки — закладати основи раціонального ставлення до грошей потрібно змалку. Це дозволить зростаючому поколінню швидше пристосуватись до складнощів дорослого життя, у якому потрібно балансувати між жадібністю й ощадливістю, щедрістю та марнотратством.

Перше правило успішної людини — покладатися лише на власні сили, фізичні та фінансові. За відсутності боргів менше приводів для стресу, а також простіше розраховувати бюджет наперед. Спланувати витрати та доходи допоможе формування особистого чи сімейного бюджету. У нього потрібно внести всі джерела надходження коштів — заробітну плату, оплату за підробіток, орендні виплати у разі наявності нерухомості, а також витрати — комунальні платежі, побутові витрати на їжу, товари першої потреби, одяг, навчання, курси тощо. Серед витрат потрібно виділити постійні та обов’язкові, яких не уникнути — саме за цими напрямами будуть витрачені кошти в першу чергу. Залишок доходу можна розподілити між другорядними витратами.

Якщо після всіх підрахунків залишається вільна сума, її можна використати для отримання пасивного доходу, інвестувавши за надійним напрямом. Найпростіший варіант — відкрити депозит у банку. Він не потребує спеціальних фінансових знань та поточного контролю, на відміну від інвестування у фондовий ринок, нерухомість. Рахунок можна відкрити з невеликою стартовою сумою та поступово збільшувати вклад у гривні, євро чи доларах.

Друге правило фінансово успішної людини говорить таке: якщо без залучення коштів не обійтися, слід вибрати надійного кредитора. Мікрофінансові установи, попри привабливі умови кредитування, також створюють значні ризики у походженні коштів та взаєминах в процесі їх виплати.

Варто звернути увагу на банківські послуги, зокрема споживчі кредити та кредитні картки. Перші стануть в пригоді для термінового залучення значної суми на цільове використання: сплату за навчання, лікування у медичному закладі, придбання нерухомості, авто, ремонт житла. Серед кредитних програм Unex Bank можна знайти оптимальні умови для різних життєвих ситуацій, зваживши терміни дії кредитного договору, відсоткові ставки, умови виплати.

Кредитні картки збільшать місячний бюджет за допомогою банківських коштів. Для них характерні помірні комісійні та вигідні пільгові періоди. Якщо не затримувати внесення регулярних платежів, можна постійно триматися грейс-періоду та користуватися кредиткою безкоштовно. Це зручно й ощадливо.

Третій варіант ощадливого витрачання із залученням коштів — банківська розстрочка. Замовивши таку послугу, клієнт отримує банківську картку для сплати за товари та послуги в партнерській мережі закладів на виплат. Вартість покупок рівномірно розподілятиметься у вигляді щомісячних платежів, які можна вносити будь-яким зручним способом — переказом з картки Юнекс Банк та інших, через термінали самообслуговування чи в касі.

Арсенал сучасних банківських послуг містить багато цікавих продуктів не лише для вирішення екстрених життєвих ситуацій, а й для створення комфортних умов повсякденного споживання з можливістю заощадження та примноження власних статків.