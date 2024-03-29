На термін служби пральної машини впливає не тільки якість складання та комплектуючих, а й правильний догляд. Щоб пралка «прожила» довго, важливо дотримуватись рекомендацій від виробника та майстрів, які займаються ремонтом побутової техніки.

Практичні поради для довговічної служби пральної машини

Стильна машина вимагає постійного правильного догляду. Він допоможе попередити виникнення поломок та несправностей. Фахівці рекомендують:

Правильно встановлювати згідно з посібником для використання конкретної моделі. При завантаженні орієнтуватися не так на наповненість барабана, але в приблизний вага мокрого білизни. Наприклад, один мокрий банний рушник важить як повний барабан легкого бавовняного одягу. Регулярно чистити фільтр. Це займе не більше 5 хвилин, але дозволить попередити проблеми зі зливом у майбутньому. Не використовувати високу швидкість віджимання постійно. Сильні вібрації призводять до швидшого зносу. Використовувати спеціальні мішки для прання речей із дрібними, гострими, металевими деталями. Це допоможе зберегти барабан від пошкоджень. Якщо прати без мішків – важливо вивертати речі з блискавками або іншим декором навкруги, блискавки застебнути, речі з ґудзиками – розстебнути. Реагувати на сигнали про помилки та своєчасно звертатися до сервісного центру. Якщо спостерігаються проблеми у роботі, їх не можна ігнорувати. Інакше ситуація погіршиться, і доведеться витратити більше грошей на ремонт.

Ці рекомендації є актуальними для всіх марок і моделей пральних машин. Вони надовго допоможуть зберегти повну функціональність техніки.

Головні помилки, що призводять до виходу з ладу прання

Недбале використання призводить до несправностей навіть нової техніки. Найчастіше користувачі під час експлуатації:

не перевіряють кишені одягу перед завантаженням;

не використовують або застосовують занадто часто засоби від накипу;

стирають виключно на високих температурах;

не очищають барабан, гумку і дверцята від бруду, що скупчився;

залишають машину мокрою із закритими дверцятами, невчасно вивантажують випрані речі;

додають засіб для прання після запуску, не слідкують за правильним дозуванням.

Також часто люди не звертають увагу на якість та призначення прального порошку, використовують засоби для ручного прання, купують дешеві гелі з агресивним складом. Дуже важливо вивчати компоненти побутової хімії. Це допоможе захистити техніку від передчасного зношування, не зіпсувати улюблений одяг і не допустити розвитку алергічних реакцій.

Ще однією помилкою, яка здатна вивести з ладу навіть нову побутову техніку, є ігнорування стрибків напруги в електромережі. Особливо це стосується мешканців старих багатоповерхівок та власників заміських будинків. Для захисту від короткого замикання варто використовувати реле розетки або інший регулятор напруги.