Кожному з нас, хто має хоч трохи місця на своїй ділянці, хотілося б врятуватися від спеки та освіжитися у воді у спекотний літній день. Мати власну водойму - мрія кожного власника. Тим більше, що купити басейн для дачі сьогодні не складе особливих труднощів. Він допоможе освіжитися у спекотні літні дні, провести час із сім'єю та друзями, а також покращити своє здоров'я та фізичну форму. Великою перевагою басейнів є безліч моделей, які ви можете легко адаптувати до простору вашої дачі, комфорту та уподобань. Для максимального розкриття його потенціалу та створення комфортного простору для відпочинку необхідно знати, як правильно вибрати басейн для дачі.

Які типи басейнів для дачі?

Басейни вже давно перестали бути чимось незвичайним на дачних ділянках. Величезний асортимент припускає навіть малобюджетні варіанти, які можуть дозволити собі малозабезпечені сім'ї. Види басейнів включають моделі різних типів і розмірів, і вибір підходить залежить від необхідних функцій, площі ділянки, а також бюджету. Основні види та особливості басейнів:

Надувні басейни Це простий та доступний варіант для тих, хто хоче швидко організувати басейн на дачі. Вони не дорогі, для них найголовніше – рівна поверхня. Надувні басейни легко встановлюються та розбираються, їх можна переміщати. Вони особливо підходять для дітей завдяки своїм невеликим розмірам. Ви можете плавати, пірнати, лежати на надувному матраці, грати у футбол чи навчати дітей плаванню. Після закінчення купального сезону пристрій демонтується та зберігається під навісом або у будь-якому підсобному приміщенні. Влітку його знову збирають. Однак такі басейни мають обмежений термін служби та можуть бути менш стійкими до пошкоджень.

Каркасні басейни. Відмінне рішення для приватного будинку та дачі і, оскільки вони легкі в установці, міцні та довговічні. Вони є конструкцією з міцного металевого каркаса, обтягнутого спеціальним полімерним матеріалом, який забезпечує герметичність і міцність басейну. Їхня форма та габарити різні, щоб підійти під будь-який дизайн дачної ділянки. Бетонування не потрібне, оскільки для встановлення потрібна лише рівна поверхня та мінімальні навички. Найпопулярніша форма – прямокутник чи коло. Розміри досить різноманітні: ширина може досягати 5-6 м, довжина – 9-10 м, глибина – від 0.4 м, місткість – від 1.5 кубометра та більше, залежно від моделі.

Стаціонарні басейни. Одні з найнадійніших і довговічніших, встановлюються на одному місці назавжди, досить дорогі та вимагають багато часу на монтаж. Вони являють собою спеціальні конструкції із міцних матеріалів, які встановлюються в землю або над землею та обладнані системою фільтрації. Такий басейн для приватного будинку має тривалий термін служби та дозволяє насолоджуватися купанням у чистій воді протягом усього літнього сезону. Він також може бути оснащений додатковими зручностями, такими як підсвічування, гідромасажні насоси, шезлонги та навіси.

Рекомендації щодо вибору

У процесі вибору відповідного басейну для дачі або приватного будинку обов'язково необхідно врахувати важливі фактори, які допоможуть зробити правильний вибір та створити комфортні умови для дорослих та дітей:

Розмір ділянки. Насамперед, варто визначитися з розмірами басейну, які відповідають вашій ділянці. Врахуйте, що на невеликій дачі може бути не практично встановлювати басейн, конструкція якого займає більшу частину простору. Глибина. Якщо ви плануєте використовувати його для плавання, то оптимальна глибина становить від 1.5 до 2 м. Така глибина дозволить комфортно плавати та займатися активними видами спорту у воді. Матеріал. Важливо враховувати, із якого матеріалу виконаний басейн. Наприклад, бетонні басейни довговічні, але потребують регулярного догляду, а надувні басейни легко встановлюються, але менш довговічні. Тип фільтру. Його вибір проводиться залежно від обсягу та типу забруднень води, а також від розміру та типу басейну. Для дачного басейну рекомендується вибирати фільтр об'ємом від 15000 до 30000 літрів. Безпека. Обов'язково забезпечте басейн відповідними заходами безпеки, такими як огородження, сходи, засоби для плавання та ін. Додаткові зручності. Розгляньте наявність додаткових зручностей, таких як фільтрація води, підігрів, підсвічування тощо. Вони можуть зробити ваше перебування у басейні комфортнішим. Рівень витрат. При виборі басейну врахуйте не лише вартість його встановлення, а й подальші витрати на обслуговування, догляд та експлуатацію.

Вибравши відповідний басейн для дачі або приватного будинку з урахуванням усіх вищезгаданих критеріїв, ви зможете створити затишне місце для відпочинку та розваг. Зверніть увагу, що перед встановленням басейну необхідно підготувати рівну основу для його встановлення. Також необхідно забезпечити правильне поводження з хімічними речовинами для обробки води.