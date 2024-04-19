Вибір мисливського ножа може бути насправді складним ділом. Особливо для новачка у цьому ділі. Так відбувається, оскільки на ринку представлено багато різних моделей мисливськіх ножів від різних виробників, за різною ціною та з різними характеристиками.

Тому спочатку варто згадати про кілька ключових аспектів, на які варто звернути увагу при виборі:

Тип клинка (фіксований або складаний): Фіксовані ножі відомі своєю міцністю та надійністю, але громіздкість, притаманна деяким з них, може бути недоліком для тих, хто збирається багато ходити пішки та носити усе своє спорядження на собі. Складні ножі, навпаки, компактні і зручні, але вони можуть бути менш міцними та надійними. Матеріал клинка та руків'я: Існує багато альтернатив. Наприклад, усі сталі поділяють на вуглецеві та нержавіючі. Ножі з вуглецевої сталі довше залишаються гострими, але нержавіючі. Нержавіючі, навпаки, стійкі до корозії та більш пластичні (тому дещо краще переносять ударні навантаження). Розмір та форма клинка: Знову ж таки, розмір та форма клинка повинні відповідати саме вашим потребам. Великі клинки підходять для обробки великої дичини, а інколи можуть підмінити собою навіть туристичну сокиру. Клинки меншого розміру можуть бути кращим вибором для більш дрібної та точної роботи. Дизайн та ергономіка: Важливо, щоб ніж був зручним у використанні та легко лежав саме в вашій руці. Приділіть увагу формі та матеріалу руків'я. Але, краще за все, потримайте ніж у власних руках перш чим купите його. Навіть якщо ви бачите на фото ніж з сучасним ергономічним руківям, це зовсім не гарантує, що воно добре підійде до ваших долоней. Ціна та бренд: Оберіть ніж, який відповідає вашому бюджету, але не забувайте про якість та надійність.

Враховуючи це, можна сказати, що ви зможете зробити правильний вибір мисливського ножа, який відповідає вашим потребам і вимогам, якщо добре будете знати, як та для чого збираєтесь его використовувати.

Який ніж взяти на полювання на пернату дичину?

Полювання на птаха дуже популярне в Україні. Тому уявимо, що ви шукаєте ніж, який допоможе вам саме на полюванні на пернату дичину, зокрема на водоплаваючих птахів.

Якщо тільки щойно убитого птаха залишити, наприклад, у поліетиленовому пакеті, він швидко псується і стає непридатним для споживання. Тому чим швидше мисливець зможе обробити дичину, тим краще.

Для такого полювання добре підійде мисливський складаний ніж. Хоча у масовому уявленні стереотипний мисливський ніж має бути великим та фіксованим (нескладаним), саме складаний ніж забезпечує зручність у носінні та використанні, а його компактність і легкість дозволяють без проблем рухатись, сідати та вставати у засідці чи човні.

Мисливські ножі цього типу давно популярні на Заході. І справді, для полювання на птаха не обов'язково мати великий мисливський ніж.

Чим відрізняється мисливський складаний ніж від інших? Перш за все, міцною конструкцією, у якій використані прості та стійкі до зносу матеріали. Клинок зазвичай робиться з надійної нержавіючої сталі на кшталт AUS 8, VG-10, 420HC, 8CR13MOV або sandvik 12c27. Руків'я робиться міцне, без зайвих щілин та декоративних отворів що можуть забиватись брудом. В наш час для цього часто використовуються такі надійні та стійкі до вологи, перепадів температур та зносу матеріали як композит G10 або мікарта.

Дуже важливим елементом складаного мисливського ножа є запобіжник-фіксатор леза, що не дає йому скластись під час роботи (так званий замок). Мало того, до появи першого такого замка про надійний складаний мисливський ніж не було і розмови! Якщо вам цікаво, то сталося це на ножі Buck 110 у пятидесяті роки двадцятого століття. До речі, цей ніж став дуже популярним. Він та його численні копії з успіхом продаються досі!

Надійний складаний ніж з хорошим замком майже нічим не поступається за зручністю, безпекою та ефективністю фіксованому ножу. Це особливо важливо при роботі під час оброблення птаха, коли ніж потрібно використовувати для виконання різних точних рухів та операцій.

Дуже популярними серед мисливців є спеціальні багатофункціональні мисливські ножі, схожі на швейцарські. Часто вони оснащені додатковим складним гаком для потрошіння, що робить їх практично аналогами скінера-кішкодера, але для дрібної дичини.

Треба відзначити, що потрошіння можна виконати й без такого спеціального гака, якщо клинок вашого ножа дуже гострий. Тоді вам не доведеться докладати великих зусиль, щоби розрізати черевце птаха від кільової кістки (грудини), а потім вийняти шлунок і кишківник пальцями. Для цього чудово підходять ножі з клинком-щучкою (Clip Point). Саме як у знаменитого Buck 110!

Які ножі використовують під час полювання на копитних?

Полювання на копитних, такі як кабани та козулі, теж досить популярне в Україні. Це одночасно і спортивна розвага, і можливість отримати високоякісне м'ясо, яке так цінують гурмани!

Хоча кількість мисливців, які полюють на копитних, може здаватися меншою порівняно з тими, хто полює на птахів або дрібну дичину, проте цей вид полювання залишається популярним і має своїх поціновувачів. На жаль, у наш час полювання на великих трофейних тварин, таких як лося, у нашій країні заборонено.

Під час полювання на копитних, на вас покладається важка робота з обробки дичини та збереження трофеїв, таких як роги, ікла чи шкура. Тому важливо мати при собі якісний та гострий мисливський ніж для зняття шкіри (скінер), який допоможе вам вправно та ефективно виконати ці справи.

Користуючись мисливським ножем скінером, ви зможете легко та швидко обробити свіжу дичину, особливо якщо йдеться про великих тварин, таких як кабан (якого обробити значно складніше, чим козу). Важливо, щоб ваш ніж був якісним та надійним, а його клинок був гострим та добре заточеним, щоб забезпечити чистий та точний розріз.

Отже, обираючи ніж для полювання на копитних, звертайте увагу на якість та гостроту клинка, а також на його зручність та надійність, щоб забезпечити ефективне та безпечне використання.

Характерною особливістю ножа-скінера є наявність так званої "скінерської дуги" - помітного вигину-заокруглення ріжучої кромки. Цей вигин сприяє покращенню ріжучих якостей ножа та надає йому вигляд, який важко сплутати з іншими моделями. Довжина дуги ріжучої кромки впливає на зручність в роботі: чим вона довша, тим легше відрізати шкіру, відокремлювати її від туші та видаляти сухожилки.

Особливо важливо, щоб лезо ножа-скінера було добре заточеним. Правильно заточений ніж дозволяє мисливцю ефективно обробляти дичину без необхідності постійного правлення чи підточування. Тому сталь для такого ножа має бути якісною та грамотно загартованою. Ніж має бути міцним та довго залишатись гострим.

Крім того, надійне руків'я і упор-обмежувач, що не дає долні зіслизнути на лезо, допомагають уникнути травмування та роблять ніж більш зручним та безпечним у використанні.

Наші (українські) мисливці зазвичай розпочинають процес відділення шкіри від звіра прямо на місці, під час потрошіння туші. Важкість цього завдання сильно залежить від якості наявного спорядження та типу дичини. Наприклад, освіжувати косулю досить просто, оскільки її шкіра легко відокремлюється від туші. Однак як ми вже згадували, свіжування кабана потребує значних зусиль, оскільки його шкіра міцно прикріплена до м'язів та жиру. Тут без справжнього і гострого ножа не обійтися.

Варто зауважити, що скінер - це досить спеціалізований ніж. Тому для добивання звіра та для різних побутових робіт у таборі краще використовувати інші типи ножів. Наприклад, для добивання найбільш зручно використовувати ніж із довгим прямим клинком, що дозволяє завдавати точні глибокі удари (так званий “доборний ніж”). А для різних робіт у лісі та таборі відмінно підходять універсальні ножі для бушкрафту та інші подібні.

Після того, як тушу оброблено, важливо відокремити від неї кінцівки і розділити її по хребту. У цьому випадку зручніше використовувати не ніж, а спеціальну мисливську сокирку. Цей вид сокирок, стає все більш популярним серед мисливців, оскільки вони дуже ефективні у роботі з дичиною. Хоча доволі часто, за традицією, для цієї роботи використовують просто якісну гостру сокиру з тих, що є у наявності.

Джерело - https://wellgo.ua