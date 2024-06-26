У 2023 році компанія Apple змінила роз'єм для заряджання гаджетів на USB-C. Але ситуація з адаптером не змінилася — їм, як і раніше, не комплектують телефони. Користувачі намагаються самостійно підібрати пристрій, який влаштує їх за ціною та потужністю. Широкий асортимент товарів на ринку дозволяє вибрати зручну зарядку для використання вдома, в автомобілі, і покупцям можуть знадобитися кілька порад.

Рекомендації щодо підбору зарядного пристрою для iPhone

Вибір адаптера для iPhone 15 Pro залежить від багатьох факторів. Це потужність зарядного пристрою, тип кабелю, підтримка швидкого заряджання та додаткові функції. На сторінці https://comfy.ua/smartfon/brand__apple__seriya_smartphone__apple-iphone-15-pro/ можна придбати телефони, а також у каталозі можна знайти аксесуари та адаптери високої якості. На що звернути увагу при виборі зарядки для iPhone 15 Pro:

Apple рекомендує використовувати блок живлення потужністю щонайменше 20 Вт для iPhone 15 Pro. Для швидкого заряджання вибирайте пристрій від 20 Вт до 30 Вт. Підтримка стандарту USB Power Delivery (PD). Адаптери з кількома портами USB-C та USB-A дозволяють заряджати кілька гаджетів одночасно, що зручно та економить час. Якщо ви часто подорожуєте, вибирайте компактний та портативний пристрій, який легко носити з собою.

Віддавайте перевагу зарядкам від перевірених виробників, щоб забезпечити безпеку та довговічність адаптера.

Рекомендовані зарядні пристрої

Щоб блок живлення прослужив тривалий час, потрібно підбирати якісну та перевірену модель. Адаптери для iPhone 15 Pro, які добре зарекомендували себе:

Apple 20W USB-C Power Adapter – офіційний пристрій від Apple.

Anker PowerPort III Nano – компактний адаптер потужністю 20 Вт, що підтримує USB Power Delivery.

Belkin BoostCharge 30W USB-C Wall Charger із підтримкою USB PD.

Бездротовий Apple MagSafe Charger.

Середня тривалість зарядки iPhone 15 Pro становить 1,5 години, тому підбирати блок живлення потрібно щонайменше 30 Вт. Сучасні адаптери компактні, можуть бути з кількома зарядними портами, бездротовими. Головні критерії вибору – потужність та надійність пристрою. Якщо блок живлення надто нагрівається або повільно заряджає телефон, це говорить про те, що він не відповідає смартфону або низькій якості. Такі зарядки краще не використовувати.

Для безпечного заряджання iPhone 15 Pro дотримуйтесь рекомендацій:

Використовуйте сертифіковані аксесуари.

Не заряджайте iPhone під прямим сонячним промінням, в умовах підвищеної вологості.

Вставляйте кабель у телефон акуратно, уникаючи сильних натискань або різких рухів.

Для продовження терміну служби акумулятора рекомендується тримати заряд у межах 20-80%.

Якщо слідувати цим простим рекомендаціям, вдасться продовжити термін служби пристрою.