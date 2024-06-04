Вагітність – дуже складний період жіночого організму. Малюк, що росте в животі, а разом з ним ряд гормональних змін і зміна центру тяжкості тіла впливають на працездатність майбутньої мами, значно збільшують навантаження на м'язи і зв'язки, а значить, і на загальний стан і самопочуття. Тому готуватися до цього виняткового стану варто набагато раніше, бажано за кілька місяців до запланованої вагітності.

Коли розпочати?

Що потрібно робити перед вагітністю ? Багато лікарів стверджують, що готуватися до вагітності треба розпочинати ще за рік до зачаття. Ви повинні розуміти, що перші тижні вагітності – особливо важливий період для здоров'я дитини.

Здоров'я та гармонія

Варто подумати про себе, подбати про своє здоров'я та фізичний стан та включити позитивне мислення. Вагітність та пологи – це величезне зусилля для організму жінки. З цієї причини варто займатися фізичними вправами, які покращують роботу серцево-судинної системи та покращують гнучкість м'язів. Важливо вибрати заняття, яке приносить вам задоволення, не надто навантажуючи ваше тіло. Якщо є можливість, безпечніше тренуватиметься під наглядом професіоналів.

Жінкам, які палять чи зловживають алкоголем, негайно припинити! Куріння та вживання алкоголю не тільки знижує шанси зачати дитину, а й руйнівно впливає на її здоров'я.

Ви не завжди можете уникнути стресу, але ви можете навчитися його зменшувати. Варто зацікавитися техніками релаксації та навчитися відпочивати після напруженого робочого дня. Дихальна гімнастика та повноцінний сон – найкращі ліки від стресу.

Дієта насамперед

Плануючи вагітність, майбутня мати повинна почати правильно харчуватися. Її меню має бути багате на джерела цінних вітамінів і мінералів, тобто овочами та фруктами. Також важлива наявність будівельних матеріалів, в основному білка, більша частина якого міститься в молочних та м'ясних стравах. Риба, багата на ненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, які позитивно впливають на рівень холестерину, є надзвичайно важливою частиною раціону. Необхідно приймати їжу п'ять разів на день невеликими порціями та стежити за різноманітністю. Кожен прийом їжі повинен містити близько 100 грамів овочів або фруктів, які, крім вітамінів і мікроелементів, багаті на клітковину, що регулює роботу кишечника і запобігає запорам.

Візит до стоматолога

Слідкуйте за зубами як до, так і під час вагітності. Ігнорування запалення ясен та нелікованого карієсу може стати причиною викидня або передчасних пологів. Бактерії з порожнини рота можуть потрапити в організм дитини через кров, і дитина може заразитися ними під час пологів. Тому візит до стоматолога – обов'язковий етап підготовки до вагітності.

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