Як змінилися ціни на житло у різних регіонах України, фото: freepik

За останні півроку ціни на готове житло впали у східній та центральній частині України та виросли в західній. У Миколаєві однокімнатну квартиру можна придбати за 21 тисячу доларів.

Про це йдеться у статистиці ЛУН.

Згідно графіку, найдорожчим містом по вартості однокімнатних квартир на вторинці є Львів — їх вартість у серпні склала 62 тисячі доларів. При цьому, житло з двома та трьома кімнатами у Києві дорожчі, ніж у Львові: 89 тисяч доларів, тоді як у Києві — 90 тисяч доларів, трикімнатна — 110 тисяч доларів та 130 тисяч доларів відповідно.

Наступне місце у рейтингу найдорожчих квартир на вторинці посів Ужгород, де вартість становить 55 тисяч доларів в середньому, і виросла на 2200 доларів за останні півроку. Четверте місце розділяють Чернівці, Вінниця та Луцьк — однокімнатна квартира в цих обласних центрах коштує в середньому 46-45 тисяч доларів. Вже за 40 тисяч доларів в середньому можна купити квартиру в Рівному та Черкасах.

Зараз майже однаково коштують квартири в Житомирі та Одесі — 39 тисяч та 38 тисяч доларів. При цьому, вартість квартир в Одесі впала на 2300 доларів, а в Житомирі — на на 780 доларів. Наступним в рейтингу ідуть Тернопіль — 37 тисяч доларів за однокімнатну квартиру, Івано-Франківськ та Полтава — 36 тисяч доларів, а також Хмельницький — 35 тисяч доларів.

Ціни на первинці, фото: ЛУН Ціни на квартири на вторинці фото: ЛУН

Однокімнатна квартира в Дніпрі зараз в середньому коштує 32 тисячі доларів, проте ще півроку тому її вартість була на 5800 доларів вище. Згідно графіку, це найбільше зниження ціни по всій Україні. Також вартість трикімнатних квартир у Дніпрі в середньому впала на 10 тисяч доларів.

Девʼяте місце в рейтингу вартості квартир на вторинці посідає Чернігів — тут однокімнатну квартиру можна придбати в середньому за 31 тисяч доларів, а в Кропивницькому за 27 тисяч доларів. Квартири в Сумах сьогодні дорожчі, ніж в Харкові. Однокімнатна в Сумах коштує 22 тисячі доларів, хоча на початку 2024 року її вартість оцінювали у 25,1 тисячі доларів. У Харкові така квартира коштує 21 тисячу доларів, що на 4000 доларів менше ніж півроку тому.

Однокімнатна в Миколаєві коштує 21 тисяч доларів, а в Запоріжжі 19 тисяч доларів.

«Загалом варто зазначити, що ціни на вторинці планомірно і поступово ростуть в західних регіонах України, і такими ж темпами знижуються в східних та центральних. Це напряму пов'язано з наближеністю до зони бойових дій та подіями, які розгортаються на фронті», — додали в ЛУН.

Ціни на квартири на вторинці фото: ЛУН Ціни на квартири на вторинці фото: ЛУН

Нагадаємо, як на Миколаївщині інфляція у травні зросла до 0,3% порівняно з квітнем. Зростання цін спостерігається як на продукти харчування, так і на послуги, зокрема в сферах транспорту та ресторанного бізнесу. Разом з цим одяг та взуття подешевшали.