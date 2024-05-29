Не так уже й давно, аби охолодити страву та зберегти її свіжість, люди використовували вікна чи балкони. Дехто мав надворі навіть спеціальні полички для розміщення продуктів. Однак часи змінюються, і сьогодні практично в кожному домі, є холодильники. Техніка працює від електрики. Вона дозволяє розмістити різні типи продуктів: супи, напої, овочі, м’ясо, рибу. У кожного виду буде власне місце. Однак, перш ніж піти за покупками, варто познайомитися з основними різновидами такої техніки.

Основні типи холодильників

Моделі для збереження свіжості продуктів поділяють на категорії за такими критеріями:

кількість камер; система охолодження; тип заморожування.

Сьогодні для придбання техніки не доведеться нікуди їхати. Ви можете за декілька кліків купити холодильник в інтернет-магазині з будь-якого куточка України, не покидаючи свого дому. У моделях різниться кількість відсіків для зберігання продуктів. В однокамерних холодильниках морозилка поєднана з відділом охолодження. Такі моделі недорогі. Крім того, вони споживають менше електроенергії. У двокамерних моделях морозилка розташовується окремо. Її встановлюють зверху або знизу. Відрізняється й відсік для охолодження — у деяких холодильниках він розділений на декілька частин. Зокрема він може доповнюватися висувними ящиками для зберігання овочів, фруктів і продуктів, які потребують охолодження — сирів, яєць та молока. Є й багатокамерні моделі. Техніка на три відсіки для зберігання продуктів дозволяє забезпечити різні температурні режими для зберігання продуктів. Виробники пропонують ще один варіант — холодильники Side-by-Side. Ця модель відкривається за принципом дводверної шафи. У такої техніки морозильна камера та холодильне відділення розміщуються поруч. Моделі Side-by-Side підходять для просторих кухонь та їдалень.

Принципи роботи техніки

Якщо брати до уваги тип системи охолодження, то моделі можна розділити на такі види:

компресійні — холодагент рухається всередині завдяки тиску та при нагріванні випаровується, а після охолодження в конденсаторі знову стає рідким; абсорбційні — замість фреону використовується рідина, найчастіше суміш аміаку, що циркулює та перетворюється в пару; термоелектричні — працює без холодагенту, охолодження досягається висмоктуванням з камери енергії тепла.

Є дві популярні системи заморожування продуктів. З No Frost м’ясо, риба та інше не вкриваються льодом та інеєм. Такий спосіб ще називають сухим. Продукти охолоджуються шляхом дії холодного повітря, потоки якого рівномірно розподіляються. Крапельна система працює на основі конденсації вологи та переміщення води в піддон через дренажні отвори. Вона вимагає регулярного розморожування холодильника. Вибір моделі залежить від ваших особистих уподобань і можливостей. Орієнтуйтеся на свій бюджет і розмір приміщення, де планується встановлення техніки.