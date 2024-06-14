Інфляція на Миколаївщині. Фото з відкритих джерел.

У травні інфляція на Миколаївщині зросла на 0,3% порівняно з квітнем. Зростання цін спостерігається як на продукти харчування, так і на послуги, зокрема в сферах транспорту та ресторанного бізнесу. Разом з цим одяг та взуття подешевшали.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Миколаївській області.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,3%. Хліб, макаронні вироби, крупи гречані, рис, фрукти, овочі, борошно пшеничне, цукор, зросли на 5,7–1,1%. Тим часом яйця подешевшали на 9,7% та молоко — на 6,2%.

Ціни на одяг та взуття зменшились на 1,9%. Внаслідок подорожчання бензину А-95 на 2,9% та А-92 — на 1,9%, ціни на транспорт збільшились — на 1,0%. Водночас вартість на проведення технічного обслуговування автомобіля підвищилась – на 5,5%, заміна мастила – на 4,1%.

У сфері ресторанного та готельного бізнесу ціни зросли на 1,4%. Це викликано підвищенням вартості харчування в ресторанах — 4,2%, проживання в готелях — 2,8%.

Інфографіка. Скриншот

Інфографіка. Скриншот

Інфографіка. Скриншот

Раніше повідомлялось, що зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року зросло до 0,6% з 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні.

Також нагадаємо, що у Миколаєві планують підвищити вартість вивезення сміття КП «Миколаївкомунтранс» та «Обрій-ДКП».