Вилучення з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Фото: НБУ

Із 1 серпня Національний банк розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Їх поступово замінюватимуть на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним. Зазначається, що люди без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

В НБУ зазначили, що головна ціль такого рішення — підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад 8 останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Нагадаємо, що у 2023 році на 1 мільйон справжніх банкнот в Україні припадало 2,1 фальшивої. Підробки траплялися переважно серед купюр номіналом 200 та 500 гривень.